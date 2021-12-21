CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten kişilerin önce kendisini bilmesi lazım. Kendisini bilirse devleti sağlıklı yönetir" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, belediyelerin vatandaşa yardım ettiğini söyleyerek, "Biz belediye başkanlarımıza çağrı yaptık. Mutlaka 'kara kış fonu' oluşturacaksınız. Bulunduğunuz beldede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, aç yatıran annenin ızdırabını duyacaksınız. Bu çerçevede hareket edeceksiniz. Bütün zorluklara rağmen tarih yazıyorlar, bütün baskılara rağmen tarih yazıyorlar. 3 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında 80 bin 450 aileye nakit yardımı yapılmış, 455 bin 630 aileye gıda yardımı yapılmış, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yapılmış. 210 bin 420 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yapılmış, 290 bin 850 kişiye ulaştırma yardımı yapılmış. 2 bin 562 ailenin elektrik faturası ödenmiş, toplamı 517 bin 640 lira. 12 bin 144 ailenin su faturası ödenmiş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sorunun temelinde güven olduğunu belirterek, "Her kafadan bir sesin çıktığı bir yapı içerisinde güven ortamı oluşturamazsınız. Kıyamet kopardılar dış güçler. Yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı 'Doları bilinçli olarak yükseltiyoruz' dedi. Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Eğer devlette adalet ve liyakati yok etmişseniz güveni sağlayamazsınız. Vatandaş mahkemeye, adliyeye, savcıya güvenmiyorsa, o ülkede adalet yoktur. Güven sorunu var demektir. Devleti yöneten kişilerin önce kendisini bilmesi lazım. Kendisini bilirse devleti sağlıklı yönetir. Her şeyi ben bilirim dediğiniz zaman kişi kendisini bilmez" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olurlarsa ilk önce güveni tesis edeceklerini kaydederek, "Güveni tesis etmenin yolu sorunu yaşayan ile sorunu çözecek olanın yan yana gelmesidir. Bizim 13'üncü cumhurbaşkanımız da hakem olacak. Buna ekonomik ve sosyal konsey diyoruz. Siyasetle sorun yaşayanlar arasında yaşanan krizi çözmenin yolu iki tarafı bir araya getirmektir. Orada bir takvim yapılacak, hangi sorun nasıl çözülecekse zamanı geldiğinde yerine getirilecek. İlk bir hafta içinde düzenleyici kurumlarının yöneticileri liyakatli kişilerden oluşacak. Hemen iki gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan fiyat istikrar komitesini lağvedeceğiz. Kurulduğu tarihten bugüne bir gün bile toplanmış değiller. Bu görev Merkez Bankası'nın. Biz keyfi hareket etmeyeceğiz, TBMM'nin çıkardığı kanunlara göre hareket edeceğiz. Biz Merkez Bankası'nın bir güven kurumu olmasını, TL'den sorumlu olmasını istiyoruz. İlk bir hafta içinde, 13'üncü cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün israfla mücadele genelgesini yayınlayacaktır. 13 uçağın 12'si satılacak. Bakanlıklar kiracı oldu. Hani israf haramdı? 13'üncü Cumhurbaşkanımız bir genelge çıkaracak, devletin tüm belgelerine vatandaş ulaşabilecek. Ticari sır nedir? Milletvekili soruyor, cevap vermiyorlar. Vatandaşın sorduğu her soruya yanıt verilecek, herkes bilecek. Döviz garantili ihaleler var. 13'üncü cumhurbaşkanımızın yapacağı ilk işlerden birisi de bu düzeni hakkaniyetli bir şekilde çözmektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

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