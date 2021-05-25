CHP Grup Toplantısı
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CHP Grup Toplantısı

CHP Grup Toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 milyon 400 bin hanede internet yok. Peki burada eğitim nasıl olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 milyon 400 bin hanede internet yok. Peki burada eğitim nasıl olacak? En geç iki yıl içinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki, iktidara getirdiğiniz kişiyi gerekirse en sert şekilde eleştireceksiniz. KYK'dan kredi almışlar. Onlara söz verdim. İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Sigortalı bir iş bulduktan sonra belli taksitler içinde onların kredi borçlarını ödemelerine imkan sağlayacağız. 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Onlara söz verdim, en geç 1 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde, öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak. 2 milyon 400 bin hanede internet yok. Peki burada eğitim nasıl olacak? En geç iki yıl içinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak. Bu rezalete son vereceğiz" diye konuştu.

"KOTA VE KONTENJANIN KALDIRILMASI LAZIM"

'Çay Kanunu'nu hazırlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Çay Kanunu'nu hazırlarken çay üreticileri ile bir araya geleceğiz. Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Çay ithalatına da son verilmesi lazım. Çay Türkiye'de kardeşim. Rizeli kardeşlerim beni dinleyin. Geleceğim, sizinle oturup konuşacağım. Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür size anlatacağım. Çay konusunda Rize önemli bir bölgedir. Çay, Rize ve Artvin için stratejik üründür. Fındık, Karadeniz için stratejik üründür" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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