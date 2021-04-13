CHP Grup toplantısı
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CHP Grup toplantısı

İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Haberler | Politika

CHP Grup toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(CHP Belediyelere) Belediyenin hizmetini belli kişiler, akrabalar, yandaşlar için değil, belde halkı için yapacaksınız.

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CHP Grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"(CHP Belediyelere) Belediyenin hizmetini belli kişiler, akrabalar, yandaşlar için değil, belde halkı için yapacaksınız. Sizi bulunduğunuz makama taşıyanı unutmayacaksınız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediyelerine seslenerek, "Belediyenin hizmetini belli kişiler, akrabalar, yandaşlar için değil, belde halkı için yapacaksınız. Sizi bulunduğunuz makama taşıyanı unutmayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediyelerin çalışmalarına değinerek, "11 milyon 700 bin vatandaşımıza yardım götürdü. Ne gerekiyorsa yapıldı. Yardım talep edip de karşılıksız kalan olmamasına gayret edildi. İhtiyaç sahibi herkese yardım götürüldü" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, belediyelere şöyle talimat verdi:

"Yönettiğiniz beldede hiç kimseyi, inançları kimlikleri, yaşam tarzları itibariyle ayırmayacaksınız. Bu 1'inci kuralımız. Dün de uydular, ramazan süresince de uyacaklar. Belediyenin hizmetini belli kişiler, akrabalar, yandaşlar için değil, belde halkı için yapacaksınız. Sizi bulunduğunuz makama taşıyanı unutmayacaksınız. Belediyelerinizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Yoksullara yardım yaparken, yoksulun onurunu koruyacaksınız. Halkçılığın en temel ilkesi onurdur. Fakire yardım yaparken, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin dedik. Cebinizdeki para milletin parasıdır."

104 emekli amiralin bildirisine ilişkin olarak arkasında CHP'nin olduğunu iddialarına cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bizde bir söz vardır; 'Allah kuru iftiradan saklasın'. CHP ile ilgili tek bir kelime bile yok. Devlet, istihbarat, polis, jandarma senin emrinde utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? Allah insanı kuru iftiradan saklasın" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaptığı temasları aktaran Kılıçdaroğlu, "Halkın nabzını tutuyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Vatandaşlarımız için çalışıyoruz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Bir milyon 254 bin kişi işsiz kaldı. 19 yılın sonucunda geldiğimiz nokta 10 milyon kişi işsiz. 10 milyonun üstünde işsiz olursa orada huzur, bereket olmaz, kargaşa ve kaos, intiharlar ortaya çıkar" diye konuştu.

CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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