CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin, "Çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın, milletin dikkatini bir yere çekelim... Koro halinde, zaten bunlar daha önce TV'lerde söylendi. Sen çıkıp en başta 'Lozan da, Montrö de bizim güvencemizdir' desen bir şey olmayacak. Niye sesini çıkarmıyorsun? 'Bunlar darbeci'. Yok kardeşim, millet de yemiyor bunları. Millet 'Ben açım, dükkan kapalı, ne diyorsun?' diyor. Ne darbesi ya? ya bunlar emekli, dünyanın neresinde emekli darbe yapmış" ifadelerini kullandı.

Emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiye tutarının en az bin 500 liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Polis Haftası'nı da kutlayarak, iktidarlarında polislere 3600 ek gösterge vereceklerini söyledi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı