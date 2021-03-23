CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Mart'ta 'Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nı yaptıklarını belirterek, "Belediye başkanlarımızla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim belediye başkanlarımız ile o ülkelerden gelen belediye başkanları arasındaki dostluk ilişkilerimizi pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin. Kadın kardeşlerim de endişe etmesin. Zaten siz mücadelenizi yapacaksınız. Bizim mücadelemiz size destek vermektir" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili ise, "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelenler seçimle gider" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı