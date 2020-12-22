CHP Grup Toplantısı
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CHP Grup Toplantısı

22.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:52
CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 bin 100 lira olmalı asgari ücret. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 bin 100 lira olmalı asgari ücret. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında 2021 yılı bütçesinin işçiye, emekliye, esnafa, manava, bakkala, sanayiciye, sokak esnafına, memura hiçbir şey verilmediğini söyleyerek, bütçenin tefecilere hizmet etiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer'i kaybettiklerini hatırlatarak, Trabzonspor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemleri yönetemediklerini savunarak, "Esnafa, sanayiciye, kuryeciye, bakkala, kahveciye faydamız olun dediler, program açıkladılar işin ta en başında. 'Otelde konaklar ve uçakla seyahat ederseniz KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik'. Hayattan bu kadar kopmuş bir anlayış. Yardım edeceklerine vatandaşa IBAN numarası verdiler, 'ne olursun bize yardım et' dediler. Bir hükümet, salgın bir hastalık döneminde, bana dünyadan bir örnek göstersinler, vatandaşına yardım etmek için vatandaşından yardım dileniyor. Sen vatandaşına yardım edeceksin. Nereye gitti bu para? Kovid-19 deyince bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi. '40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, bana 40 gün bakamadı' diye. 5 maskeyi dağıtamayan, dağıtmayı yönetemeyen bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Net vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım dedik. Asgari ücret ortalama ücrete dönmüş. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten vatandaş geçinemiyor. Tasarruf yapacaksın önce. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücrete gelince para yok! 3 bin 100 lira olmalı asgari ücret. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Uşak'ta 30 Üniversite öğrencilerini hangi gerekçeyle çırılçıplak arıyorsunuz. Bunun yalan olduğu ifade edildi ama gerçek olduğu çıktı ortaya. Bu yönetmeliğin kaldırılması için elli sefer çaba sarf ettik. Şimdi siz bu hareketinizle üniversitedeki kız çocuklarını kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü destek vermeye hazırız. CHP kanun teklifi verdi reddedildi, olabilir. Siz hazırlayın, biz destek vereceğiz."

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş saldırısında hayatının kaybeden vatandaşın ailesinin 121 lira aylık aldığına yönelik iddialara, "Değerli arkadaşlarım ben bütçe görüşmelerinde Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını dinleyelim demiştim. Bir şehit babamız 121 lira maaş alıyorum dedik, dile getirdik. Bana itiraz edildi. İtirazı yapan AK Parti milletvekili Öznur Çalık'tı. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun raporu burada. Şimdi acaba AK Parti'nin değerli milletvekili bana bu bilgiyi yanlış bilgiyi kim verdi diye hesabını soracak mıdır? ya da bu yanlış bilgi ile beni aldattılar, meğerse 121 lira aylık bağlamışız bir şehidin babasına diyorsa, şehitlerin yakınlarından özür dilemelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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