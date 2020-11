CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı bizim belediyelerimiz tarafından" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, depremin beşinci gürnü olduğunu hatırlatarak, "İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtarılır. Arama kurtarma ekiplerine, belediyelerin, AFAD'ın, Kızılay'ın ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. İnşallah bunu da hemen atlatırız. İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla, CHP'nin bütün üyelerine, milletvekillerinden belediye meclis üyelerine kadar bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Depremin olduğu andan itibaren, arkadaşlarımız adete seferberlik anlayışı içinde hemen İzmir'e gittiler. Çadırlar süratle kuruldu, ekmek, çorba, süt tüm belediyelerin desteğiyle yapıldı. Hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, çaba, sadece İzmirliler için değil aslında, bir risk en hafif nasıl atlatılabilir, bu çaba içindeydik. 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı bizim belediyelerimiz tarafından. İş makinaları çalıştı, binek araç desteği verildi, 9 ayrı alanda şarj istasyonu oluşturuldu, ücretsiz mobil internetin alt yapısı oluşturuldu. 56 belediyemiz 180 araç bin 120 personeliyle destek verdi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu deprem mücadelesinin iki aşamalı olduğunu belirterek, "Birinci aşama şu, fay hattınız var biliyorsunuz burayı bir afet her an gelebilir, afeti nasıl önlemeliyiz... Birinci aşama bu. Depreme dayanıklı ev yaparsınız, yol yaparsınız, baraj yaparsınız. Burada öyle yapılaşma yaparsınız ki depreme dayanıklı olur. İkinci aşaması da, önlem aldık ama deprem oldu. Depremin oluşması halinde ortaya çıkan riski nasıl giderebiliriz? Hastaneye ulaşım yolu, kurtarma ekipleri nasıl çalışacak vesaire bunlar ikinci aşama. Türkiye'de hangisi yapılıyor? Peki önlem? Önlem alınmıyor. Depremden sonra risk oluşuyor, binalar yıkılıyor, can veriyoruz, gözyaşları döküyoruz, kurtulanlar için seviniyoruz. Peki arkadaşlar, deprem sonrasını biliyoruz da neden öncesinde önlem almıyoruz? Bilim adamları var bu konuda. Bunlar çaba harcıyor. Parlamento görevini yaptı mı? Parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AKP ve MHP milletvekilleri hayır depremi araştırmaya gerek yok demiş. Parlamentonun oturup araştırması lazım. Demek ki muhalefet 17 yılda 58 kez dikkati çekmiş. Bilim insanları görevlerini yapıyorlar mı? Evet yapıyor. Çok sayıda bilim insanı önlem alın diye çıkıyor konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK