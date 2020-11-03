CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...

03.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı bizim belediyelerimiz tarafından" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, depremin beşinci gürnü olduğunu hatırlatarak, "İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtarılır. Arama kurtarma ekiplerine, belediyelerin, AFAD'ın, Kızılay'ın ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. İnşallah bunu da hemen atlatırız. İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla, CHP'nin bütün üyelerine, milletvekillerinden belediye meclis üyelerine kadar bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Depremin olduğu andan itibaren, arkadaşlarımız adete seferberlik anlayışı içinde hemen İzmir'e gittiler. Çadırlar süratle kuruldu, ekmek, çorba, süt tüm belediyelerin desteğiyle yapıldı. Hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, çaba, sadece İzmirliler için değil aslında, bir risk en hafif nasıl atlatılabilir, bu çaba içindeydik. 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı bizim belediyelerimiz tarafından. İş makinaları çalıştı, binek araç desteği verildi, 9 ayrı alanda şarj istasyonu oluşturuldu, ücretsiz mobil internetin alt yapısı oluşturuldu. 56 belediyemiz 180 araç bin 120 personeliyle destek verdi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu deprem mücadelesinin iki aşamalı olduğunu belirterek, "Birinci aşama şu, fay hattınız var biliyorsunuz burayı bir afet her an gelebilir, afeti nasıl önlemeliyiz... Birinci aşama bu. Depreme dayanıklı ev yaparsınız, yol yaparsınız, baraj yaparsınız. Burada öyle yapılaşma yaparsınız ki depreme dayanıklı olur. İkinci aşaması da, önlem aldık ama deprem oldu. Depremin oluşması halinde ortaya çıkan riski nasıl giderebiliriz? Hastaneye ulaşım yolu, kurtarma ekipleri nasıl çalışacak vesaire bunlar ikinci aşama. Türkiye'de hangisi yapılıyor? Peki önlem? Önlem alınmıyor. Depremden sonra risk oluşuyor, binalar yıkılıyor, can veriyoruz, gözyaşları döküyoruz, kurtulanlar için seviniyoruz. Peki arkadaşlar, deprem sonrasını biliyoruz da neden öncesinde önlem almıyoruz? Bilim adamları var bu konuda. Bunlar çaba harcıyor. Parlamento görevini yaptı mı? Parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AKP ve MHP milletvekilleri hayır depremi araştırmaya gerek yok demiş. Parlamentonun oturup araştırması lazım. Demek ki muhalefet 17 yılda 58 kez dikkati çekmiş. Bilim insanları görevlerini yapıyorlar mı? Evet yapıyor. Çok sayıda bilim insanı önlem alın diye çıkıyor konuşuyor" ifadelerini kullandı.

(AUÖ-BC -ÖK-Y)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'İnsanlarım' oyununu izledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'İnsanlarım' oyununu izledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu (1)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu (1)

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Erol Bulut Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz tarafından 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 16:56:16. #1.15#
title