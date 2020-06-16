CHP Grup Toplantısı
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CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin vekilini millet seçerse uzlaşma kültürü gelişecek, yürütme organı TBMM'ye hesap verir konuma gelecektir" dedi.

CHP Grup Toplantısı
16.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin vekilini millet seçerse uzlaşma kültürü gelişecek, yürütme organı TBMM'ye hesap verir konuma gelecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 'adalet' şiirini okuyarak, üç yıl önce adalet için yürüdüklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Bu cennet gibi vatanda bir çocuk yatağa aç girmesin diye yürüdük. Biz haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için yürüdük. Kalemini satmayan özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Hala aynı noktada mıyız? Hayır, o bizim ilk adımımızdı. ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yürüyemeyen sesleriyle bizlere destek oldu" ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihinin adalet mücadelesi tarihi olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gelen tüm peygamberler adalet için gelmiştir. Eğer insansak, insanlığın hakkını vereceksek, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkı, hukuku, adaleti var diye düşeceksek, adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Evet, yürüdük. Kimseyi davet etmedim. Eşime 'yalnız yürüyeceğiz' dedim. Ama adalet talebi olan o kadar yoğun ki milyonlar eşlik etti. Herkes adalet istiyor. Yarın da herkes adalet isteyecek" şeklinde konuştu.

Seçim barajına ilişkin olarak yüzde 10 olan seçim barajının kaldırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Darbecilerin getirdiği sistemi değiştirelim. Yüzde 1 alan partinin en azından genel başkanı gelsin, konuşsun, derdini anlatsın. Milletvekillerini liderler değil, millet seçsin. Milletin vekilini millet seçerse ne olur? Bu olursa lider vesayeti biter. Sandık konur, vatandaş isterse onu aday olarak belirler. TBMM gerçek anlamda vesayetten kurtulur. Milletin vekilini millet seçerse uzlaşma kültürü gelişecek Yürütme organı TBMM'ye hesap verir konuma gelecektir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 12 Haziran itibariyle 5 milyon 702 bin 723 aileye ayni yardım, 285 bin 390 aileye nakdi yardım ve 254 bin 27 hanenin suyunun açıldığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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