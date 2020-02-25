CHP Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması Toplantıya katılan...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması
Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması
Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması
Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması
Toplantıya katılan katılımcılar
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. (Detaylar)
Kaynak: AA