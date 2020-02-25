CHP Grup Toplantısı
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CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması Toplantıya katılan...

25.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:31
CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması

Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması

Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması

Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması

Toplantıya katılan katılımcılar

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. (Detaylar)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: CHP Grup Toplantısı
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