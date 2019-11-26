CHP Grup Toplantısı

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Grup toplantısına katılanlardan detay Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntülerTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

26.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08
CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkan 'nun gelişi

Grup toplantısına katılanlardan detay

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntüler

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (14)

Kaynak: AA

Haber Videosu: CHP Grup Toplantısı
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