CHP Grup Toplantısı
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Grup toplantısına katılanlardan detay Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntülerTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
26.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Grup toplantısına katılanlardan detay
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasın detay görüntüler
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (14)
Kaynak: AA
Haber Videosu: CHP Grup Toplantısı