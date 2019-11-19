19.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:44

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. 'Bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin' dedim. 'Moralinizi bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz' dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum" dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Şehir hastaneleri zarar ediyor' dediğimde, 'Devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor' diyordu. 2019 bütçesinden çıkan para 3 milyar 700 milyon lira. Önümüzdeki üç yılda çıkacak para 49 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Kılıçdaroğlu, "EYT'liler için 'İskandinav ülkeleri bu nedenle battı' diyor. İsveç'te kişi başına gelir 50 bin dolar. Finlandiya'da 49 bin dolar. Sana doğruları yalnızca ben söylüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA