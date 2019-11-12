CHP grup toplantısı
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CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

12.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:17
CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması

Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (Detaylar)

Kaynak: AA

Haber Videosu: CHP grup toplantısı
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