CHP grup toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
12.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Salondaki katılımcılar
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması
Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (Detaylar)
Kaynak: AA
Haber Videosu: CHP grup toplantısı