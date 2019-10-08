CHP grup toplantısı

CHP grup toplantısı

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması -Kılıçdaroğlu'nun oturması ve adı anons edildiğinde kürsüye çıkması -Salondaki katılımcılar -Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup...

08.10.2019 16:14
CHP grup toplantısı

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması

-Kılıçdaroğlu'nun oturması ve adı anons edildiğinde kürsüye çıkması

-Salondaki katılımcılar

-Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (Detaylar)

Kaynak: AA
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