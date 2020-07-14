CHP Grup Başkanvekilleri'nden, 15 Temmuz törenlerine katılamama kararı
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CHP Grup Başkanvekilleri'nden, 15 Temmuz törenlerine katılamama kararı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM'de düzenlenecek '15 Temmuz Anma Töreni'ne' katılmayacaklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekilleri'nden, 15 Temmuz törenlerine katılamama kararı
14.07.2020 20:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:04

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM'de düzenlenecek '15 Temmuz Anma Töreni'ne' katılmayacaklarını açıkladı. 

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Üç grup başkanvekilinin imzasını taşıyan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında 251 şehidi rahmetle andıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Böylesi bir günde 15 Temmuz gazilerimizin davet edilmediği ve milletvekillerine Covid-19 testinin zorunlu kılındığı bir töreni, CHP grubu olarak içimize sindirmemiz mümkün değildir. Tören daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurulu'nda özel gündemle yapılmalı ve muhalefete söz hakkı verilmeliydi. Buna bizim katılmamız mümkün değildir. Bugün, Cumhurbaşkanı ile sınırlanan tören anlayışı şehitlerimizin ruhunu, aziz hatırasını zedeler. Ayrıca gazilerimize karşı kabul edilemez bir tutumdur. Gazileri dışlayan bir töreni 2196 gazimize karşı hakaret sayıyoruz. CHP grubu olarak; denetimli, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığı, Covid-19 testi yaptırmayan milletvekillerinin alınmayacağı ve Meclis bahçesiyle sınırlanan bir törene katılmayacağız." 


Kaynak: DHA

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