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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "TBMM'ye avukatlar ve baro başkanları geliyorlar, hiç olmazsa kendi...
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "TBMM'ye avukatlar ve baro başkanları geliyorlar, hiç olmazsa kendi...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne avukatlar ve baro başkanları geliyorlar, hiç olmazsa kendi meselelerine sahip çıkıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç:
08.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:46

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne avukatlar ve baro başkanları geliyorlar, hiç olmazsa kendi meselelerine sahip çıkıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de açıklama yaptı. Özkoç, güvenlik soruşturması, sosyal medya, barolarla ilgili kanun teklifinin TBMM'den çıkacağını söyleyerek, "Esnaf, çiftçi, üretim, öğrencilerle ilgili yasalar çıkıyor mu? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisine avukatlar ve baro başkanları geliyorlar, hiç olmazsa kendi meselelerine sahip çıkıyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile ilgili soruya ise Özkoç, "İddia edilen konularla ilgili mahkeme karşısına çıkmış ve aklanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir karar almış, kendisiyle ilgili alınan kararın arkasında kendisinin muhakkak söyleyecek sözleri vardır" cevabını verdi.

Özkoç, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili soru üzerine de, "Başka yerlerden size sesler geliyor. Ne duruyorsunuz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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