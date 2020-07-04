CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin, "Devletin bütün imkanlarıyla oradaki kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin, "Devletin bütün imkanlarıyla oradaki kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç başkanlığındaki CHP heyeti, patlamaya ilişkin değerlendirme yapmak üzere CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, yöneticiler ve partililerle bir araya geldi.

Özkoç, il binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, bölgedeki yetkililerden edindikleri bilgileri ve izlenimleri aktardı.

Hastanedeki yaralıları ziyaret ettiklerini, müdahale ve tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini bildiren Özkoç, "Çalışmalar hala devam ediyor. Dualarımız, umudumuz kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması." açıklamasında bulundu.

"Devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

CHP heyeti olarak hemen olay yerine gittiklerini vurgulayan Özkoç, şunları kaydetti:

"Bölgede İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız bir kriz masası oluşturdu. Sayın Vali, Büyükşehir Belediye Bakanımız ve Sakarya'nın tüm milletvekilleri oradaydık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen itfaiye ekipleriyle ilgili gerekli desteği verdi. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız arıyorlar, 'Ne yapabiliriz' diye soruyor, yardım etmeye çalışıyorlar. Biz de Sayın Valimize herhangi bir şeye ihtiyaç olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve hazır olduğunu ifade ettik. Devletin bütün imkanlarıyla oradaki kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hastanelerde de hem başhekimlerimiz, doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız, hastalarımızla çok yakından ilgileniyorlar."

Özkoç, acılarının çok büyük olduğuna işaret ederek, "İlk önce yaralarımızı saracağız, cenazelerimizi kaldıracağız. Daha sonra bu fabrikada defalarca meydana gelen kazaların bir daha meydana gelmemesi, iş güvenliğinin sağlanması, fabrikada bir sendikanın olabilmesi için tüm gayreti göstereceğiz. Bu tür üretim yerlerinde güvenlik tedbirlerinin ciddi bir şekilde alınması gerekiyor. Yaralı işçilerimizle, yurttaşlarımızla görüştük. Ön izlenimlerimiz, tespitlerimiz var ama dediğim gibi önceliğimiz farklı, heyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Hepimizin başı sağ olsun, inşallah böyle acıları bir daha yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA