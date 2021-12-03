CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Suriye Halk Meclisi 'Hatay'ı geri alacağız' gibi hadsiz bir açıklama yapmış, siz Türkiye'yi ne sanıyorsunuz"

HATAY (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Suriye Halk Meclisi ' Hatay'ı geri alacağız' gibi hadsiz bir açıklama yapmış. Siz Türkiye'yi ne sanıyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TUİK) alınmamasına ilişkin, "Bugün ilginç bir olay yaşadık. Benim bildiğim ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. TÜİK'in yaptığı enflasyon rakamlarıyla asgari ücret belirleniyor. TÜİK enflasyonla ilgili bir açıklama yapmış. Gerçek hangisi biz nereden öğreneceğiz? Biz muhatap olarak devletin kurumunu baz alırız. 'TÜİK Başkanı'ndan randevu alın' dediler. 'Şimdi döneceğiz, sonra' dediler. Sonra da ana muhalefet partisi genel başkanını 'Sizi misafir edemeyeceğiz' diyerek geri çevirmişler. Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir devlet adamı tavrıdır" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in internet sitesindeki yazıyı hatırlatan Özkoç, "Karşılaştırdığımız manzara; TÜİK'in bahçe kapısının demir kapıları kapanmış, görevli 'Kusura bakmayın, alamayız' diyor. Her ikisine de Kılıçdaroğlu'nun sevgilerini gönderiyorum. Ancak bizi içeri almayan TÜİK Başkanına karşı sormamız gereken sorular var" dedi.

"Siz Türkiye'yi ne sanıyorsunuz"

Özkoç, Suriye Halk Meclisi'nin 'Hatay'ı geri alacağız' açıklamasına ilişkin de, "Suriye Halk Meclisi 'Hatay'ı geri alacağız' gibi hadsiz bir açıklama yapmış. Siz Türkiye'yi ne sanıyorsunuz" dedi.

Özkoç, cumartesi günü saat 13.00'te yapacakları mitinge resmi olarak davet gönderilmediğini belirterek, mitinge vatandaşları davet ettiklerini kaydetti. - ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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