CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Partililerle Bayramlaştı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Siz bizi bırakın, milletin işleriyle uğraşın. Biz birbirimize düşmeyiz. Biz daha ileriye, daha doğru, daha güçlü gidebilmek için demokratça, doğru yöntemlerle yarışarak kendimize bir yol buluruz." dedi.

CHP Sakarya İl Başkanlığı'nca parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özkoç, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayrama girerken 2,5 milyona yakın emeklinin maaşlarını alamadığını öne süren Özkoç, "Büyük bir çoğunluğu da eksik aldı. Siyaset, söz verdiğin zaman arkasında duracaksın ki değerli olacak. O tür siyaset yapanlar, dün dündür, bugün bugündür anlayışıyla hareket ederlerse, dün verdikleri sözleri unuturlar, bugün başka türlü davranırlarsa o ülkede bir tek mağdur olur, o ülkenin mağduru da halktır, vatandaştır, mazlumdur, yoksuldur, mağdurdur." diye konuştu.

Özkoç, döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu.

"CHP'de birbirine düşen hiç kimse yok"

Kendilerine "CHP'nin kendi içerisinde kavga ettiği" yönünde eleştirilerin yapıldığını aktaran Özkoç, şöyle konuştu:

"CHP'de birbirine düşen hiç kimse yok. 14 delege, benim katılmadığım bir tarafa götürdüler, oylarını verdiler. Bir tek gün 14 delegeden birini aramamışımdır, 'Neden onlara gidip de oy veriyorsunuz?' Onlar kim? Onlar benim birlikte aynı siyasi partide görev yaptığım, birlikte mücadele ettiğim yol arkadaşlarım. Kimi birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz? Bizi mi birbirimize düşürmeye çalışıyorsunuz? Siz bizi bırakın, milletin işleriyle uğraşın. Biz birbirimize düşmeyiz. Biz daha ileriye, daha doğru, daha güçlü gidebilmek için demokratça, doğru yöntemlerle yarışarak kendimize bir yol buluruz. Ama sizin gidecek yolunuz yok, sizin yolunuzun çıkışı da yok. Sizin yolunuzun gittiği yer, diktatörlerin sonudur. Biz bir aileyiz, eleştiririz ama birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı kaybetmeyiz."

Engin Özkoç, CHP'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet için elinden geleni yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.