CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

25.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:35
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bülent Arınç'ın, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, "Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bülent Arınç'ın, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, "Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Türkiye'yi dış politikada itibarsızlaştırmaya devam ettiğini öne sürdü.

Lozan Antlaşması ile Ege'deki adaların silahlandırılmasının yasaklanmasına rağmen Yunanistan'ın bunu ihlal etmesine, iktidarın ses çıkarmadığını savunan Özkoç, "Bir yerde sarı öküzü verdiniz mi, arkası gelmeye devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı yük gemisinde arama yapmasına ses çıkarmadığını ileri süren Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nden 'Yapacağız, edeceğiz.' demekten başka hiç ses yok. Nedense milliyetçiliği konusunda Alaattin Çakıcı'ya sahip çıkmaktan başka hiçbir şey yapmayan MHP, Türk bayrağı altındaki insanlarımıza uluslararası sularda çevrilen silahla ilgili tek bir kelime etmiyor. Türkiye'nin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ne zamandan beri uluslararası sularda, özgürlüğünü 100 yıl önce ilan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor?" diye sordu.

Özkoç, hükümetin, Türkiye'yi düşürdükleri bu durumdan dolayı istifa etmesi gerektiğini savundu.

"Savaş çıksa bu kadar insan öldürülmez"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda başının öne eğik olduğunu, her gün 5 kadının öldürüldüğünü söyledi.

Türkiye'de ocak ayından bu yana 269 kadının katledildiğini ifade eden Özkoç, "Savaş çıksa bu kadar insan öldürülmez. Şüpheli ölümler 152. Öldürülen bütün kadınlarımız, erkek şiddeti yüzünden katledilmiş." diye konuştu.

Özkoç, mağdur durumda olan, şiddete uğrayan kadınların, devlete sığınmak istediğini ancak devletin bu kişilere çözüm sunmadığını, kadına şiddet uygulayan her 10 kişiden 7'sinin elini kolunu sallayarak mahkemelerden çıktığını, kadınların, mahkemelerce salıverilen bu kişilerle muhatap edildiğini savundu.

Bunu engellemekten sorumlu İçişleri Bakanı'nın, kendi bürokratlarının karşısında, parmağını sallayarak erkeklere, "Bu yaptığınız ayıptır, kendinize neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz?" dediğini, devlet ciddiyetinde olmadığını, kabadayı ağzıyla konuştuğunu ileri süren Özkoç, "Parmak sallayarak, insanlara 'Size gösteririm ha' diyerek, iki üç insanı göstermelik tutuklatarak kriz yönetilmez, sorunlar halledilmez, devlet ciddiyetiyle sorunlar halledilir." şeklinde konuştu.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında AK Parti'nin kurucularından olan isimlerin Erdoğan ile yollarını ayırdığını savunarak, "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile yol ayrımına girmiştir. Bülent Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir. Ali Babacan, yıllarca maliyeyi yönetmiş, birlikte yol yürümüşler ama başka bir siyasi parti kurmuştur. Eski AKP milletvekili Ali İhsan Arslan feryat etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

İlgili Haberler

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi - HaberBM'den Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlığı - HaberSon Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi - EkonomiMSB: "Kadına yönelik şiddete karşı 723 bin 943 erbaş ve ere eğitim verildi" - HaberİYİ Partili Çelik: "Tarımda 5 yıllık eylem planı hazırlanmalı" - HaberKılıçdaroğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı Açıklaması - HaberSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. - HaberSon dakika haberleri! 6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekimde Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı, Demirtaş için böyle konuşabilir miydi" - HaberSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da yükselen İslam düşmanlığına dikkat çekti - HaberSon dakika haber! Nazarbayev'den Batılı ülkelere "çifte standart" eleştirisi - HaberSon dakika! Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin - EkonomiErdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Demet Akbağ Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:48:19. #1.15#
title