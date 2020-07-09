CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından, bölgedeki patlayıcı maddenin bir kamu kuruluşuna ait kamyonla taşınıp imha edilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Maalesef bugün bu kamyonlardan biri Taşkısığı'ndaki imha bölgesine girdikten...

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
09.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:58

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından, bölgedeki patlayıcı maddenin bir kamu kuruluşuna ait kamyonla taşınıp imha edilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Maalesef bugün bu kamyonlardan biri Taşkısığı'ndaki imha bölgesine girdikten sonra boşaltma anında patlamış ve 3 kişi hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını hatırlatan Özkoç, bugün yaşanan patlamaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3-4 gündür İstanbul ve Ankara'dan gelen patlayıcı uzmanları bölgede çalışma yapıyormuş ve Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, bu bölgedeki patlayıcıların bir araya getirilip ya da uzaklaştırılıp imha edilmesi gerektiğini ifade etmişler. Bunun için de en uygun yerin Sakarya'da, Taşkısığı denilen bölgedeki taş ocaklarında imha edilmesinin doğru olacağını söylemişler. Yaklaşık üç günden beri buradaki patlayıcılar bir kamu kuruluşuna ait kamyonla bölgeye taşınıyor ve orada imha ediliyormuş. Maalesef bugün bu kamyonlardan biri Taşkısığı'ndaki imha bölgesine girdikten sonra boşaltma anında patlamış ve 3 kişi hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

Kendisinin de bölgeye gideceğini bildiren Özkoç, "Şehitlerimize sahip çıkacağız ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Ankara'ya döneceğiz." dedi.

Barolara ilişkin kanun teklifi

AK Parti'nin büyük bir çöküş yaşadığını, moral bozukluğu içinde olduğunu, ülkeyi yönetemediğini, ekonominin çıkmazda bulunduğunu öne süren Özkoç, yazı yazdığı, ülkenin hukukunu koruduğu, gazetecilik yaptığı için onlarca kişinin cezaevine atıldığını iddia etti.

TBMM gündemindeki düzenleme ile getirilmek istenen çoklu baro sisteminin kutuplaşmaya neden olacağını savunan Özkoç, şöyle konuştu:

"Bu ülkede gerçekleri söylediği için milletvekilleri, doğruları söyledikleri için akademisyenler içeride. Allah'tan hiç mi korkunuz yok? Sadece içinizde biriktirdiğiniz öfkeyi ve kini, iktidarı bırakmak istemeyişinizin bir bedeli olarak Türkiye'yi bu kadar zarara uğratmak, barolarla ilgili kararları almak, güvenlik soruşturmasını çıkartmak, sosyal medyaya kelepçe geçirmek, ekranları karartmak, insanları zindana atmak, tutuklamak... Bu öfke, kin bitmeyecek mi?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'yi ismini anmak istemedikleri ve mücadele ettikleri örgütlerle yan yana getirmeye çalıştığını ifade eden Özkoç, bu sözlerin, CHP'den çok MHP tabanını üzdüğünü söyledi. Özkoç, MHP'nin bugün birlikte olduğu iktidarın, "milliyetçiliği ayaklar altına alan kişiler" olduğunu iddia ederek, CHP ile ilgili kaygı yaşamalarına gerek olmadığını dile getirdi.

Bir gazetecinin, "baro başkanlarının, ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ettiği sürece Ankara Kuğulu Park'ta bir araya geleceğini" ifade ederek, değerlendirmesini sorması üzerine Özkoç, "Herhalde ağırlarına gidiyordur. Kendi ülkelerinde kendi Meclislerinin kapılarının önünde bekletilmek." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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