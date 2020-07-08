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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi (1)
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi (1)

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri başlayan barolara ilişkin kanun teklifine muhalefet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

08.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:22

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri başlayan barolara ilişkin kanun teklifine muhalefet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Özkoç, hükümetin, Kovid-19 salgınını önleyemediğini, vatandaşı değil, kendisini korumaya yönelik adımlar attığını öne sürdü.

Sakarya Milletvekili olduğuna işaret eden Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında önceki yıllarda 7 kez patlama yaşandığını, her seferinde can kayıpları ve yaralanmalar olmasına ve iş yeri usule uygun olmamasına rağmen tekrar açıldığını iddia etti. Bu iş yerinde işçilerin ölümü göze alarak çalışmak zorunda kaldığını ileri süren Özkoç, "Fabrika sahibinin MÜSİAD Sakarya Başkanı olması nedeniyle MÜSİAD tarafından moral yemeği düzenlendiğini" söyledi. Özkoç, "O MÜSİAD Başkanının partili Cumhurbaşkanı var, koluna giren bakanlar var, koruyan MÜSİAD Genel Başkanı ve diğer başkanlar var. Peki emekçileri, işçileri, çalışan kadınlarımızı, onların hayatlarını koruyan, sesini duyan kimse var mı?" diye sordu.

Barolara ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin günlerce, belki sabahlara kadar süreceğini öne süren Özkoç, "Evlerimize gitmiyoruz, pandemi, hastalık nedir bilmiyoruz. Basın emekçileri, milletvekilleri, Millet İttifakı burada. Biz gece gündüz halkımız için mücadele etmeye devam ediyoruz ama milletimize ve toplumun dinamiklerine sesleniyoruz; bizi yalnız bırakmayın, sesimizi duyun ve bu kibir iktidarını ortadan kaldırın." ifadesini kullandı.

-"O kişi mahkeme karşısına çıkmış ve aklanmış"

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine yapılan atama tartışmalarını sorması üzerine Özkoç, konuyu basından takip ettiklerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün açıklama yapacağını, ardından değerlendirmede bulunacaklarını anlattı.

Özkoç, "CHP'nin eleştirdiği bir ismin göreve getirildiği doğru mu?" sorusuna, "İddia edilen konularla ilgili o kişi mahkeme karşısına çıkmış ve aklanmış. İBB böyle bir kararı almış, muhakkak kendisinin söyleyebilecek sözleri vardır. Önce gerçekleri öğrenelim sonra ne gerekiyorsa onu elbette söyleriz." karşılığını verdi.

"Ayasofya'yı ibadete bir an önce açın"

"Ayasofya'nın ibadete açılmasına" yönelik bir soruyu yanıtlarken de Özkoç, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda tüm yetkinin iktidarda olduğunu, kendilerinin bu yönde bir karara engel olmayacağını kaydetti.

Ülkede açlık, yoksulluk varken Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmanın gündeme gelmesinin doğru olmadığını savunan Özkoç, öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İzmir'de bir minareden şarkı çalınmasına ilişkin olayı hala aydınlatamadığını söyledi.

"17-25 Aralık konusunda dilimizde tüy bitti"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "17-25 Aralık dosyalarının tekrar incelenmesinde fayda görüyorum." şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine Özkoç, "Keşke konuşması gerekenler zamanında konuşabilseydi. Keşke susulmaması gereken zamanda insanlar seslerini çıkartabilseydi. Bugün gerçeği görüp AK Parti'den ayrılan, gerçeklerin araştırılmasıyla ilgili konuşan her arkadaşa destek vermeye devam edeceğiz ama keşke 'keşke' demeden, destek vermeye devam edebilseydik." dedi.

Özkoç, barolara ilişkin kanun teklifine yönelik Anayasa Mahkemesine itirazda bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine de bu konuda direnmeye ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi (1)

Kaynak: AA

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