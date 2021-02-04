CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan manevi tazminat kazanmasını eleştirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin sözleri nedeniyle 100 bin lira manevi tazminat kazanmasına ilişkin, "Ne yaparsanız yapın CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli, tüm mal varlıkları elinden gitse; yola çıkarken göz aldığı, Allah'a vereceği bir canı var, o canını teslim etse dahi." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tank Paleti Fabrikası'nın işletme hakkını alan BMC'nin yüzde 49,9'luk hissesinin Katar'a ait olduğunu, bu fabrikada üretilecek tankların 18 ay sonra teslim edileceğinin duyurulmasına rağmen bir tane dahi tank üretmediğini ileri sürdü.

Vatandaş ekonomik sorunlar yaşarken, bu şirketin sahibine 1,4 milyar liralık devlet teşviki verildiğini, gerçekleri anlatmanın da anamuhalefet partisinin görevi olduğunu ifade eden Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparsanız yapın CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli, tüm mal varlıkları elinden gitse; yola çıkarken göze aldığı, Allah'a vereceği bir canı var, o canını teslim etse dahi. Sonuna kadar bu milletin parasının, fakir gurebanın, işçinin, emekçinin, esnafın alın teriyle toplanan paraların, bu insanlara peşkeş çekilmemesi için sonuna kadar mücadele edecek. Biz de CHP Lideri'nin arkasında dimdik, bedeli ne olursa olsun milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. 100 bin lira, 1 milyon lira, 200 bin lira tazminat, cezaevi, ne olursa olsun."

"Özür dilemeyecek misin?"

Engin Özkoç, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na adaletsizlik yapıldığını ancak iktidarın Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa söylemlerine işaret eden Özkoç, "Mevcut Anayasayı kabul etmiyorsun, uygulamıyorsun." dedi.

Özkoç, "14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi kararını reddetme gücünü, Erdoğan'dan aldığını" iddia etti.

Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere katılanlar için "Teröristlerle bağlantıları var." ifadesini kullandığını anımsatan Özkoç, "Dün dışarı çıktılar. Özür dilemeyecek misin suratın kızarmayacak mı bu millete bunun hesabını vermeyecek misin? Bu çocuklar sizin, bizim çocuklarımız. Haklarını korumayalım mı?" diye sordu.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde yer alanların taleplerini anlatan Özkoç, "Bir köy muhtarını seçerken birinci koşul, köylü oy kullanacak. İkinci koşul, muhtar bu köyden olacak. Sen dışardan adamı getiriyorsun, oranın insanlarına oy kullandırtmıyorsun, liyakat sahibi olmayan adamı oraya oturtuyorsun." ifadesini kullandı.

Özkoç, tablete ve internete erişemeyen öğrencilere bu imkanların sunulamamasının, "devletin kasasında para bulunmadığı" gerekçesine dayandırılmasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Maarif Vakfına bu yıl 1,2 milyar lira aktarılıyor. Ne yapacak? Yurt dışında FETÖ'den arta kalan okulları alacak, oralarda kullanacak. Bırak FETÖ okullarını, Türkiye'de sen kendi öğrencilerine tablet verebiliyor musun? 1,2 milyar lira yaklaşık 2 milyon tablet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Gaziantep Üniversitesini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı gösteren Özkoç, "Rektörün koltuğunda Numan Kurtulmuş oturuyor. Rektör, masanın yanında el pençe duran kişi. Sen akademisyensin, gelen kişi karşında oturur, gerekenleri söylersin. Makamın karşısındaki iki sandalyeye karşılıklı oturursunuz, öyle konuşursunuz. Bu rektöre öğrenci, öğretim görevlileri saygı duyar mı?" sorusunu yöneltti.

Bir soru üzerine Özkoç, "Yunan ordusu askerleri, Lozan Anlaşması ile silahsızlandırılan adalara ordusuyla çıktı. Devletin ve bizim gücümüzü sınadılar. Orada hakkımızı hukukumuzu koruyacak hangi adımı attınız? Gücünüz, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine mi yetiyor?" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman