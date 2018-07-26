CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Bizi, Birilerinin İstediği Gibi Kimse Birbirimize Vuruşturamaz....

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, son üç günde TBMM Genel Kurulunda görüşmelerde daha önceden farklı olarak komisyonun yerinde olduğunu ancak hükümetin, bakanların bulunmadığını ifade etti. Özkoç, Olağanüstü Kurultay ile ilgili olarak ise "Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Özkoç, MİT Müsteşarlığı'nın Başkanlığa dönüştüğüne dikkat çekerek, "İstihbarat bütün gücüyle bir tek kişiye hizmet edecek, onu koruyacak, onun daha güçlü olabilmesi için elinden geleni yapacak. Düzenlemelerde milletimiz adına, ülkemiz gerçekleriyle ilgili herhangi bir şey yok. 'Bir iktidarı, her şeye rağmen nasıl ayakta tutabiliriz'in kararları var" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikle ilgili teklifte sağlık nedeniyle askere gidemeyecek olanların kapsam dahiline alındığına işaret eden Özkoç, "Sağlık nedeniyle başvurmuş, muaf olmuş. Zaten askere gitmeyecek. Neden bunlar bedelli askerlik kapsamına alınır? Bir tek şundan dolayı; bununla ilgili belli ensesi kalınların çocukları bir şekilde doktor raporu alıp, askerlikten muaf edilmiştir. Onlar mahkemeye verilmiş olabilirler ama bunun önünü kesmek, onları da bunun içine dahil edebilmek, yasal hale getirmek için bu düzenleme yapılmış" şeklinde konuştu.

Özkoç, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunu değerlendirerek, "O rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse Enis Berberoğlu'nun da tahliye nedenleri aynıdır. Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, herhangi bir suçu yok ama onunla ilgili ABD Başkanı'nın emri yok, Merkel'in 'bunu yap' diye bir isteği yok, Macron'un 'serbest bırakın' diye talebi yok. ABD Başkanı istedi diye, 'emredersin' diyen bir cumhurbaşkanı, bir kişiyi derhal serbest bırakıyor. ABD Dışişleri Bakanı, 'bu yeterli değil' diye açıklama yapıyor. O rahip çok yakın zamanda ülkesine dönerse hiç şaşırmayın" diye konuştu.

59 İl Başkanının Kılıçdaroğlu'na destek vermesine ilişkin soruya Özkoç, "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur" dedi.

Özkoç, şöyle konuştu:

"Kendi örgütümüzün insanları, imza verir, vermez. CHP bunu yetkili kurullarında görüşür, ondan sonra kararını alır. CHP, her aşamada demokratik yöntemleri belirlemiş bir partidir. Arkadaşlarımız CHP'ye pazartesi getirip, 'şu kadar imza var' dedikleri zaman kendi iç tüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz, 'Böyle bir demokrasi mücadelesi içinde görüşümüz buydu ama şimdi hep birlikte tekrar milletimiz için yollara döküleceğiz.' diyeceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz."