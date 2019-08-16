CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu

16.08.2019 17:51

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AFAD afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum." dedi.

Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla AFAD Sakarya İl Müdürlüğünü ziyaret eden Özkoç, İl Müdür Vekili Aşır Çelik ve şube müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumda incelemelerde bulunan Özkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin milletvekili olarak daha önceden AFAD'ı ziyaret etmesi ve edindiği bilgileri vatandaşlarla paylaşması gerektiğini ifade ederek, bu eksikliğinden dolayı özür diledi.

Milletvekili olduğu halde Sakarya'daki 16 ilçede 548 toplanma ve barınma alanı olduğunu bilmediğini aktaran Özkoç, AFAD'ın depreme eğitimli şekilde hazır olduğunu kaydetti.

Özkoç, barınma yerleri dışından olası afet durumunda 290 bin 528 kişinin yaşayabileceği kadar çadır kurma yeri ve ekipmanının hazır olduğunu belirterek, alanlara konteyner kurulması halinde 259 bin 500 kişinin barınabileceğini söyledi.

AFAD'ın sadece Sakarya'da 320 bin kişiye eğitim verdiğini anlatan Özkoç, "Hepimizin, depremi ve çektiğimiz acıları unutmamız gerekiyor. Sakarya'da çok ciddi bir çalışma yapılmış ve Sakarya, Türkiye'nin AFAD olarak en birikimli en deneyimli ekiplerinin bulunduğu bir bölge. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Özkoç, kurumun olası afet durumunda alacağı önlemler hakkında bilgiler vererek, "AFAD afet anında gerektiği gibi desteklenmeli. Bunun için gönüllüler var. Ben de bugün AFAD gönüllüsü olarak kendimi yazdırıyorum. Bunun için e-Devlet'e girerek, direkt olarak kendinizi gönüllü yazdırabiliriz. Sakarya'daki 5 bin AFAD gönüllüsünün yanında 5 bin birinci olarak ben de gönüllüyüm. Gerçekten deprem anında insanlarımızla birlikte gönüllü olarak hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bedelli askerlere AFAD eğitimi verilmesi teklifi

Askerlik yasası sürecinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret ettiğine değinen Özkoç, bu temasta Bakan Akar'a, bedelli askerlerin bir aylık süreçte yasal olarak AFAD eğitimi almasını ve sonrasında "sefer görev emri" gibi görevlerin çıkmasını teklif ettiğini söyledi.

Özkoç, bu teklifi, Meclis'in açılacağı ekim ayında grubu bulunan diğer siyasi partilerle ortak olarak gündeme getirmeyi planladıklarını da aktardı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özkoç, çok katlı, yorgun ve okul binalarının yıkılarak yenilerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Özkoç, açıklamasının ardından AFAD gönüllüsü olmak üzere başvuru formu doldurdu.

Kaynak: AA