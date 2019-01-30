CHP Grup Başkanvekili Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçimler için aday belirlerken yüzde 100 memnuniyetin mümkün olmadığını belirterek, "Bazen duygusal tepkiler olacak, yerini mantıklı tepkiler alacak." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 2001'de bankacılık sektöründe krize girdiğini, binlerce mağdurun olduğunu ancak kriz ve mağdurlara yönelik gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Ancak özel finans kurumlarıyla, özellikle İhlas Finans mağdurlarıyla ilgili 19 yıldan bu yana bir şey yapılmadığını ifade eden Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin 2005'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyken söz konusu mağdurlarla ilgili yasal düzenleme yapılması kararı alındığını anlattı. Kararın komisyondan geçerek, TBMM Genel Kuruluna geldiğini ancak yukarıdan bir emrin, bu kararın iptaline neden olduğunu savunan Özkoç, o emri veren kişinin, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.

Özkoç, Hamzaçebi'nin, "Bu iş artık burada bitsin" diyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda 5 Şubat'ta gündeme geleceğini ifade ederek, bu çerçevede CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın gelecek hafta bütün partilerin grup başkanvekillerini ziyaret edeceğini ve destek isteyeceğini bildirdi.

Bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini, bu kişilerin sesini duymazdan gelemeyeceklerini vurgulayan Özkoç, devletin bunu engelleyecek gücünün bulunduğunu dile getirdi.

Özkoç, "MHP, İYİ Parti, HDP, CHP hep bir arada olup ellerini kaldırırlarsa bu mağduriyet biter. AKP milletvekillerinden de bu desteği bekliyoruz. Gelin hep beraber bu mağduriyeti kaldıralım. İhlas'ın sahibi ABD'de gününü gün ederken, hakkında açılan soruşturmalar karara bağlanmışken, bu soruşturmalar nezdinde kendi mal varlığına el konulmamışken, bu kanun teklifini görmezlikten gelirseniz korunan Mücahit Ören olur. Hiçbir şey mi yapmıyorsunuz, malvarlıklarına el koyun, mağdurlara verin." diye konuştu.

-"Duygusal bir tepki"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Özkoç, istifa eden de talep eden de bulunmadığını söyledi.

Twitter'dan yayımlanan istifanın geçerliliğinin bulunmadığını dile getiren Özkoç, "İstifasını daha sonra geriye çekti. Duygusal bir tepkinin sonucunda olduğu düşünülüyor. Memnuniyet duyanlar olacak, olmayanlar olacak. Yüzde 100 memnuniyet mümkün değil. Bazen duygusal tepkiler olacak, yerini mantıklı tepkiler alacak. Çünkü kimseye baskı yapmıyoruz, emretmiyoruz, 'bu olacak' demiyoruz. MYK'da, PM'de, örgütlerimizde tartışıyoruz. Bu diğer partilerde olmayan ama CHP'nin tarihinden beri var olan işlem şeklidir. CHP'nin il başkanı, aylardan beri görevde, saygın kişiliği vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa edeceğine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Özkoç, milletin çok sağduyulu olduğunu söyledi. Özkoç, milletin, kendisine doğru anlatıldığında doğru tepkiler verdiğini, bunun da CHP'nin doğruları söylediğinin kanıtı olduğunu savundu.

Özkoç, "Artık korktu, milletin tepkisinden, kazanamayacağından korktu. Kazanamayacağı zaten İstanbul'da dalga dalga yayılıyor, adayımız müthiş çalışmayla bütün insanlarımızı kucaklıyor."dedi.

CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ittifakının olup olmadığı ve Cumhur İttifakı'ndan kendilerine yönelik eleştiriler sorulan Özkoç, "CHP'nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz. Şer ittifakından bahsetmek mümkün; Cumhur İttifakı. Kendi kirli geçmişlerine, birbirleriyle ilgili söylediklerine baksınlar. Biz dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. CHP, bütün partilerin oyuna talip." diye konuştu.

Kaynak: AA