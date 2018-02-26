CHP Grup Başkanvekili Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İttifak yasa teklifine ilişkin, "Bu ucubeye karşı kesinlikle hayır diyeceğiz. Şurasını şöyle, burasını böyle değiştirin diye bir anlayışımız yok. Çünkü bu bir sistemin tamamen kendi lehlerine dönüşebilmesi için yapılmış uydurma bir yasa teklifidir." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da gözaltına alınmasına değinen Özkoç, Müslüm'ün geçmişte Türkiye'de kırmızı halılar serilerek, protokol kurallarıyla karşılandığını, bugün gelinen noktanın sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu öne sürdü.

Siyasi partiler arasında seçim ittifakına olanak sağlayan kanun teklifinin Meclisin ilgili komisyonundaki görüşmelerine bu hafta başlanacağını hatırlatan Özkoç, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi tek kişinin yönetmesi esasına dayanan bir sistem olduğunu, buna destek veren her anlaşmanın da "koltuk ittifakının kirli anlaşmasından ibaret" olacağını savundu.

Özkoç, "AKP ile ittifak FETÖ'ye yardım ve yataklık edenlerle, PYD lideri Salih Müslüm'ü kırmızı halıyla karşılayanlarla, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla ittifaktır. Bu kirli bir ittifaktır. Kirli ittifakın kirli uyum yasaları TBMM'ye geliyor. Demokratik parlamenter sistem için, itibarlı bir Türkiye, mazlumun yanında olan adaletli bir Türkiye için CHP olarak karşı çıkacağız." diye konuştu.

Konuşmasında çocuk istismarı konusuna da değinen Özkoç, AK Parti iktidarı döneminde çocuklara yönelik tacizlerin yüzde 700 oranında arttığını iddia etti.

Bunun nedenlerinin iktidarın kötü politikaları ve çocukların yeteri kadar korunamadığı olduğunu ileri süren Özkoç, "Ülkeyi yöneten AKP, çocuklarımızın geleceğini ülkeyi yönetemeyerek yok etmektedir." ifadesini kullandı.

-"Bir avuç çapulcu için mi sefer görev emri istiyorsun?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik Afrin'de sürdürülen harekatla ilgili sözlerini anımsatan ve sefer görev emrinin Türkiye'nin gündemine getirilmesini eleştiren Özkoç, şöyle devam etti:

"Suriye'de bir avuç çapulcu için mi koskoca Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Türkiye bu kadar itibarsız ve güçsüz bir ülke mi ki bir çatışma için Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Ordu bu şekilde itibarsız hale getirilir mi? Türkiye'nin ordusu, dünyanın en büyük ordularından biri. Suriye'de bir avuç çapulcuyla ilgili, Suriye'nin kendi itibarsız gücüyle ilgili Türkiye'nin ordusu değil, sadece Türk ordusunun belli bir tugayı yeterlidir? Onun için koskoca Türkiye'yi bir sefer emriyle sanki büyük bir savaş yapıyormuş gibi, milli duyguları sömürmek ve sadece kendi cumhurbaşkanlığında iç siyasete alet etmek için kullanıyorsan Türkiye'ye yazık ediyorsun demektir. Senden ne milliyetçi olur ne de Türkiye'ye cumhurbaşkanı olur."

-"Kirli ittifaka karşı çıkan tüm bileşenlerle bir araya geleceğiz"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, CHP'nin, Türkiye'nin bu koşullarında gireceği hiçbir yarıştan güçsüz çıkmayacağını söyledi.

CHP'nin, kendi siyasi menfaatini düşünenlere karşı, ülkesini sevenlerin oluşturacağı güç birliğinden yana olacağını dile getiren Özkoç, "kirli ittifaka" dahil olanların ise kaybedeceğini öne sürdü.

Özkoç, CHP'nin ittifak teklifine karşı nasıl bir mücadele vereceğinin sorulması üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kirli ittifaka karşı CHP Genel Kurulda çok net bir tavır ortaya koyacaktır. Bu kirli ittifaka karşı çıkan diğer siyasi partilerimizle görüşmelerimizi, görüş alışverişlerimizi sürdüreceğiz. Sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, meslek odalarıyla buna karşı çıkan tüm bileşenlerle bir araya geleceğiz. Bir güç birliği elde etmeye çalışacağız."

Bu güç birliğinin referandumda kendini gösterdiğini, ancak kirli bir oyunla referandumun tersine çevrildiğini ileri süren Özkoç, aynı şeyin olmaması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını anlattı.

-"Süreç ilerledikçe tavır sergileyeceğiz"

Özkoç, sandık güvenliği başta olmak üzere pek çok konuda ortak bir tavır oluşması için görüş ve eylem birliği yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu eylem birliği içinde sadece CHP kendisini ifade etmeyecek. Diğer tüm siyasi partilerle; Saadet Partisiyle, HDP'yle, İYİ Partiyle, diğer tüm partilerle, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla bunun karşısında duracak. Süreç ilerledikçe önümüze gelen her konuyla ilgili bir siyasi tavır, tavırla beraber bir eylem, eylemle birlikte bir karşı duruş sergileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erken seçim tartışmalarının da sorulduğu Özkoç, CHP olarak her zaman seçime hazır olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Özkoç, Büyükerşen'in çok kıymetli bir kişi olduğunu, bu görev için onun gibi başka değerli kişilerin de adlarının geçtiğini belirtti.

Özkoç, "Biz sadece CHP'nin içinde bir aday çıksın, CHP'nin adayı olsun diye bakmıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı ister bizim partimizden olur, isterse ülkemizin bir değeri olur, ister siyasi partilerin ve tüm bileşenlerin ortak adayı olur, kim çıkarsa çıksın, ondan bir tek şey talep ediyoruz; 'Ben Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı olursam parlamentonun yetkilerini parlamentoya iade edeceğim' demesini." dedi.

-"Net bir tavır içinde olacağız"

Bir başka soruyu yanıtlarken de Özkoç, partisinin Anayasa Komisyonu üyeleri ve grup başkanvekillerinin komisyon toplantısı öncesinde bir araya gelerek teklifin görüşmelerinde izlenecek yola ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını bildirdi.

Özkoç, şu görüşlere yer verdi:

"Biz bu ittifakın uyum yasaları adı altında getirilen bu ucubeye karşı kesinlikle hayır diyeceğiz. Şurasını şöyle, burasını böyle değiştirin diye bir anlayışımız yok. Çünkü bu bir sistemin tamamen kendi lehlerine dönüşebilmesi için yapılmış uydurma bir yasa teklifidir. Bunu meşrulaştıracak her şeye karşı net bir tavır içinde olacağız."

-"Millet kul hakkını affeder mi bilmiyorum?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da yaptığı bir konuşmasında helallik istediği anımsatılarak, "Siz hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna Özkoç, "Soylu kendi makamı için millete hizmet eden belediye başkanlarımızı hukuksuz bir şekilde görevden almıştır. Biz, her zaman kul hakkını kendi içimizde affederiz ama milletimiz affeder mi onu bilmiyorum?" karşılığını verdi.

Soylu'nun cümlelerinin bir kabine revizyonu mu yoksa, sadece onunla ilgili bir istifa mı olduğu şeklindeki soruyu da yanıtlayan Özkoç, yalnızca Soylu'nun ayrılmasıyla ilgili bir değişiklik beklediğini söyledi. Özkoç, "AKP kendi evlatlarını yemeğe devam edecektir." dedi.

Özkoç, partisinin tüzük kurultayıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Taslak tüzüğün milletvekillerine, il başkanlarına dağıtılacağını, geri dönüşler alınacağını dile getirerek, örgüte mensup herkesin görüşleriyle son düzenlemelerin yapılacağına değinen Özkoç, tüzükte Türkiye'de değişen yasalar doğrultusunda düzenlemelere de gidilebileceğini bildirdi.

-"Güç birliği olabilir"

Özkoç, "CHP'nin bir kalanlar ittifakıyla diğer partilerin de Meclis'e girebilmesinin önünü açacağı belirtiliyor? Buna nasıl bakarsınız?" sorusuna, "Bir siyasi parti varsa, bir tek insanımızın daha sesi genel kurulda duyulacaksa, biz bütün kollarımızı, yüreğimizi Türkiye'nin geleceğine açtık, bütün bu siyasi partilerle kucaklaşırız ancak ilkeler doğrultusunda. Bu ilkeler de Türkiye'nin kırmızı çizgileridir." yanıtını verdi.

"Yasal zeminde, milletvekili seçimleri açısından bir ittifak olabilir mi?" sorusunu ise Özkoç, "güç birliğinin olabileceğini" kaydetti.