CHP Grup Başkanvekili Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin huzuruna davet ettiğini belirterek, "Neden çıkmıyorsun? Türkiye'nin hamaset ile yönetilemeyeceğini 15 yıldır öğrenemedin mi?" dedi.

Özkoç, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

CHP'nin DHKP-C'yi, PKK'yı, PYD'yi, El Nusra'yı terör örgütü olarak gördüğünü dile getiren Özkoç, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastederek, 'Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok, hayatı yalan üzerine kurulu' diyor. AKP Genel Başkanı hangi kelimeleri kullanıyorsa aynı şekilde cevap vereceğiz. Yüzü, onuru, haysiyeti olan kişi terör örgütleriyle sırt sırta çalışmaz. Neden PKK terör örgütü ile Türkiye'yi aynı masaya oturttun, bebek katili Abdullah Öcalan'ı neden Türkiye ile muhatap ettin? Sen FETÖ'nün önünü açmadın mı, onlarla birlikte Türkiye'nin siyasetini yönlendirmedin mi? Getirdiğin generaller darbe teşebbüsü yapmadı mı?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ı milletin huzuruna davet ettiğini söyleyen Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milletin karşısına beraber çıkalım, konuşalım' diyor. Neden çıkmıyorsun? Türkiye'nin hamaset ile yönetilemeyeceğini 15 yıldır öğrenemedin mi?" ifadelerini kullandı.