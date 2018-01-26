CHP Grup Başkanvekili Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Mustafa Kemal Atatürk, asla umudunu yitirmeden mücadele etmiş, bugün yıkmaya, yok etmeye çalıştıkları ama tüm dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş." dedi.

Özkoç, partisinin Kadın Kolları İl Başkanlığınca İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda düzenlenen kongrede, Anadolu topraklarında çok büyük mücadelelerin yaşandığını anlattı.

Bu toprakların işgalleri, imparatorları, padişahları, medeniyetleri gördüğünü ancak hepsinin yıkılıp gittiğini aktaran Özkoç, "Sonra yerine başka medeniyetler kuruldu. Anadolu topraklarında Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine dönüp de 'Biz asla yenilmeyeceğiz, bir avuç olabiliriz ama dünyalar kadar yüreğimiz var, yürümeye devam edeceğiz' diye Kuvayi Milliye ruhuyla yola çıktığında Anadolu'nun birçok kenti işgal edilmiş ama inançlı bir avuç insan Türkiye Cumhuriyeti için yola çıkmış ve asla umudunu yitirmeden mücadele etmiş, bugün yıkmaya, yok etmeye çalıştıkları ama tüm dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş." diye konuştu.

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da selam gönderen Özkoç, AK Parti-MHP ittifakına da değinerek, "Hani devletin başına Devlet geçecekti? Şimdi diyorsun ki 'devletin başına Tayyip geçecek' Ne iddia ediyorsan, neyin arkasında duruyorsan o ülkücü, milliyetçi gençlik dediğin, senin arkanda duranlar, o sözünün arkasında durmanı istiyorlar. ya verdiğin sözün arkasında dur ya da siyaset yapmaktan vazgeç." ifadelerini kullandı.