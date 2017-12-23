CHP Grup Başkanvekili Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partililere "Böyle bir dönemde bizim birbirimizle uğraşmaya, birbirimizi kırmaya, birbirimizi gücendirmeye hiç hakkımız yok." diye seslendi.



CHP Artvin İl Başkanlığının 36. Olağan Kongresi'nde konuşan Özkoç, Balyoz ve Ergenekon davalarında ülkenin ilerici, demokrat, devrimci insanlarını yok etmek, sindirmek için her şeyin yapıldığını savundu.



Özkoç, "Balyoz ve Ergenekon davalarında görevden aldıkları generallerin ve subayların yerine getirdikleri FETÖ'ye mensup general ve subaylar, bu ülkede darbe kalkışması yaptılar ve 250 şehit vermek zorunda kaldık." diye konuştu.



AK Parti'yi eleştiren Özkoç, "Onlar, 'Terör örgütü için tutukluyoruz' dedikleri kişilerin yanında devrimci, demokrat, ilerici insanları cezaevlerine attılar. İntihar etmelerine neden oldular. Şimdi bütün yetkileri eline geçirip, gece gündüz çalışıp 100 yıllık Cumhuriyetimizi yok edip, 100. yılda başka bir ideolojiyi tesis etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıp, önümüzdeki günlerde TBMM'ye uyum yasası adı altında getirdikleri kanunlarla son darbeleri vurmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.



Özkoç, partililere şöyle hitap etti:



"Böyle bir dönemde bizim birbirimizle uğraşmaya, birbirimizi kırmaya, birbirimizi yok etmeye, birbirimizi gücendirmeye hiç hakkımız yok. Bunun tam karşısında olacağız. Genel Başkanı temsil eden grup başkanvekili olarak diyorum ki buna hakkınız yok, bir olacaksınız, beraber olacaksınız, birlikte Cumhuriyet için mücadele edeceksiniz."



"Bu duruş, milletin duruşudur"



Millete, "Gönderdiğiniz 550 milletvekili, çocuklarımızın hangi savaşta öleceğine karar veriyorlar." diyerek seslenen Özkoç, şunları kaydetti:



"Suriye savaşında mı ölecek, Irak'ta mı ölecek, Rus uçağı ile mi ölecek? Nerede ölecekse orada o milletvekilleri elini kaldırıyorlar. Anneler, evlatlarınızın terör örgütüne kurban gidip gitmemesinin önündeki engel de onun önünü açacak olan, onu yok edecek olan da o 550 milletvekili. Sizin nasıl bir yaşam süreceğinize, sizden ne kadar vergi kesileceğine o milletvekilleri karar veriyor."



Özkoç, bazı kişilerin kendisi hakkında 'Engin Özkoç bağırıyor' dediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Engin Özkoç bağırmıyor, orada bağıran, feryat eden milletin sesidir, milletin haykırışıdır. Orada ki duruşum, daha önce CHP'de mücadele eden, daha ilkokuldayken depremde yıkılmış bir binanın derme çatma katında onun gibi bakmaya, onun gibi düşünmeye çalıştığım Mustafa Kemal Atatürk'ün duruşu. Bu duruş, milletin duruşudur. Bu duruş, CHP'nin duruşudur."



Kongrede, konuşmaların ardından Ahmet Biber başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse katıldı.