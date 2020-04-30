CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere...
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere...
30.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:02

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve test yapma kriterini çok daha farklı hatta rastgele örnekler almayı, risk grubunda olabilecek tüm huzurevlerine gidip test yapma gibi, madencilere test yapma gibi konular düşünülmeli. Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, korona virüsüne ilişkin rakamların açıklandığında ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını söyleyerek, "Önümüzdeki bir ay içinde hayatın normalleşmesine, bu salgından kurtulmayı ümit ediyoruz. Burada her gün yüze yakın vatandaşımızın hayatının kaybettiği gerçeğini ve 3 bin sayısını aşacağımızı unutmaksızın, hayatını kaybeden 3 bin kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu rakamın mümkün olan en alt düzeyde kalmasını ümit ediyoruz. Bu süreçte mücadelelerini kahramanca sürdüren bütün sağlık emekçilerine saygıyla selamlıyor, onların içinde hayatını kaybedenler için tüm meslektaşlarına, ailelerine bir kez daha üzüntülerimizi iletiyoruz" dedi.

Özel, hastalığın yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş gibi bir algının herkesin felaketi olabileceği uyarısını yaparak, "Hastalık ilk günkü kadar bulaşıcı, öldürücü, sinsi. Burada fark eden tek şey, toplumdaki bilincin artması ve kimi yerde karantina, kimi yerde kısıtlama kurallarına uyulması, sosyal mesafenin mümkün olduğu kadar korunması sayesinde artık bulaşma hızında sabitlenme, düşüş söz konusu. Hastalığın güçsüzleştiği veya bizim hastalığa karşı bir galibiyet elde etmekte olduğumuz algısı tehlikeli. Bayburt'ta 27'si huzurevinde 35 kişiye korona pozitif teşhisi kondu" diye konuştu.

Yapılan test sayısının önemine işaret eden Özel, "Türkiye test yapma kriterini değiştirecek mi? Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve test yapma kriterini çok daha farklı hatta rastgele örnekler almayı, risk grubunda olabilecek tüm huzurevlerine gidip test yapma gibi, madencilere test yapma gibi konular düşünülmeli. Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz. Biz ne kadar çok test yapabiliyorsak, o kapasiteyi tam kullanmayı, önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi beklenen meslek grupları, bütün berberlere test yapmayı, aşamalı olarak açılacak bütün kafeterya çalışanlarını test yapmayı düşünmeliyiz. Virüsün bulunma tehlikesi nerede varsa, kimde olursa yeniden bulaşabilir, o kişilere, lokasyonlara test yapmayı sürdürmeliyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere...

Kaynak: İHA

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