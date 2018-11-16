CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sarıgöl'de

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı olarak belirlenen Emrah Eroğlu'nu ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından CHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı önünde konuşan Özel, yeni bir başlangıç için ilçeye geldiklerini söyledi.

Bundan önceki seçimlerde kaybettikleri ilçe belediyesini CHP olarak yeniden alacaklarına inandığını belirten Özel, "Önemli bir adımı atmak için Sarıgöl'deyiz. Gönlünden bayrak sevgisi, gönlünden vatan sevgisi ve gönlünden Atatürk sevgisi eksik olmayan güzel insanlar, sizlerin sayesinde, kaybettiğimiz belediyeyi tekrar Emrah Eroğlu ile alacağız. Desteklerinizle başaracağız." diye konuştu.

Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de katıldı.