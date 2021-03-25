CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız açıklanana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız açıklanana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. O isim açıklana kadar cumhurbaşkanı adayı gibi hepimiz çalışacağız, durmadan, ara vermeden çalışacağız." dedi.

Partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, kentte esnafı gezerek sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Özel, yeni anayasa hakkında yapılan tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yeni sistemde olması gerekenler hakkında fikirlerini paylaştı.

Tüm partililerin gelecek seçim için şimdiden çalışması gerektiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Bütün milletvekilleri 19 Mayıs 2019'da 100'üncü yılda Samsun'daydık, Sivas'taydık. Meclisin kuruluşunun 100'üncü yılında da Meclis'teydik. Bir yüzüncü yıl daha geliyor, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Bizim hedefimiz, eğer üzerimize düşeni yaparsak, kadın yönetimimiz teker teker kadınlarla İstanbul Sözleşmesi'ni, yokluğu, yoksulluğu konuşarak, çok öğretmenimiz var Kars'ta, bayramda arıyorlar 'Bir isteğiniz var mı?' O hocanın öğretmenlik hakkı için o öğrencilerden 1 oy isteyeceğiz artık. Hangi oyu? Yüzde 50 artı 1 diyor ya, işte o 1 oyu. Rejimi kurtaracak bir oyu, cumhuriyeti kurtaracak bir oy. Cumhurbaşkanı adayımız açıklana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. O isim açıklana kadar cumhurbaşkanı adayı gibi hepimiz çalışacağız, durmadan, ara vermeden çalışacağız. Kars çalışırsa, ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da zor bir dönemden geçildiğini savunarak, "Türkiye yakın tarihin en zor süreçlerinden geçiyor. Bu süreçte bu Cumhuriyet'i kuran partimiz ayakta ve sizin yanınızda, esnafımızla, çiftçimizle her zaman beraberiz." ifadelerini kullandı.

Özel ve Tanrıkulu, konuşmalarının ardından partililerle görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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