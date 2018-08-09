CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Ordu'da yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyleyerek, bugün CHP genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte Ordu'ya giderek incelemelerde bulunacaklarını ve bir rapor hazırlayacaklarını söyledi. Özel, "Sel felaketlerini, heyelanları bir takım binaların, yolların, viyadüklerin çökmesi izliyor. Artan yağışlarda elbette küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin rolü var ama bu konuda da hiçbirimiz masum değiliz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmelerine değinerek, "Piyasalara güven verecek bu söylemler önemli ama piyasaların sizi ne kadar ciddiye aldığına da bu sözleri söyledikten sonra kurun ne tepki verdiğiyle bakacaksınız. Sayın Erdoğan'ın sözleri basın organlarında yer aldıktan dakikalar sonra kur 5,40'lık tarihi zirveyi zorluyorsa sözünüzün piyasalarda ne kadar karşılığının olduğunu görmek açısından bu önemli bir turnusol kağıdıdır. Ekonominin dümeninin emanet edildiği, kerameti kendinden menkul, bakanlığa aldığı özel derslerle hazırlanan damadın, 3 Ağustos'tan beri sürdürdüğü sessizliği yarın bozacak olması gerçekten dikkati çekicidir. Sayın Albayrak'ın yarın piyasalara ne söyleyeceğini biz de merakla ve bir yandan da endişeyle ve korkarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik olarak dokuz kişilik heyetin ABD'ye gittiğini hatırlatan Özel, "Türkiye'den üç kişlik bir heyet gidiyor, oradan da üç kişilik bir heyet gelecek gibi bir mütekabiliyet yok. Diplomaside ülkeler sorunlarını eşitlik ilkesiyle çözmek istedikleri zaman karşılıklı heyet ziyaretlerinden bahsedilir. Heyete başkanlık edecek bir siyasi yok. Karşı taraftan da yine heyete başkanlık eden bir siyasinin, Türkiye'ye bir ziyareti yok. Burada kimse dik durulduğundan bahsetmesin" diye konuştu.

Özel, tüzük kurultayına ilişkin soruya, "Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır. O konuda çeşitli söylentiler, sözler var. Bir hakkın kullanımına ilişkin bir kısıtlamadan CHP'nin bahsetmesi söz konusu değil. Kişisel olarak, bu süreçte CHP'deki imza vereni vermeyeniyle herkesin, büyük bir sorumluluk içinde, hem ülkenin hem partinin içinde bulunduğu durumu düşünerek partiyi yeni bir çalkantı, türbülans içine sokacak bir takım davranışlardan uzak duracaklarını öngörüyorum" değerlendirmesini yaptı.