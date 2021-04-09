CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da zirai dondan zarar gören bağları inceledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemede bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Bağlıca Mahallesi'ne gelen Özel'in de aralarında olduğu CHP heyeti, üreticilerle görüştü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak Türkiye'nin her ilini ve ilçesini ziyaret ettiklerini, toplumun her kesimiyle görüştüklerini ve sorunları dinlediklerini söyledi.

Özel, ziyaretlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da dikkat ettiklerini vurguladı.

Geçen hafta zirai donda üzüm bağları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileyen Özel, "Sarıgöl ve Alaşehir, tarımın önemli kentlerinden. Bu yıl don olayından zarar gören yüzlerce üreticimiz var. Tarım alanlarında incelemeler yaptık. Konuyu Meclis'e taşıdık. Çiftçilerimizin yanındayız, takipçisi olacağız." diye konuştu.

Özgür Özel'e ziyaretinde CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, miletvekilleri Bekir Başevirgen, Orhan Sarıbal, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Erden ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile partililer eşlik etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan