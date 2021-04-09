CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da zirai dondan zarar gören bağları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da zirai dondan zarar gören bağları inceledi

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da zirai dondan zarar gören bağları inceledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemede bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Bağlıca Mahallesi'ne gelen Özel'in de aralarında olduğu CHP heyeti, üreticilerle görüştü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak Türkiye'nin her ilini ve ilçesini ziyaret ettiklerini, toplumun her kesimiyle görüştüklerini ve sorunları dinlediklerini söyledi.

Özel, ziyaretlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da dikkat ettiklerini vurguladı.

Geçen hafta zirai donda üzüm bağları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileyen Özel, "Sarıgöl ve Alaşehir, tarımın önemli kentlerinden. Bu yıl don olayından zarar gören yüzlerce üreticimiz var. Tarım alanlarında incelemeler yaptık. Konuyu Meclis'e taşıdık. Çiftçilerimizin yanındayız, takipçisi olacağız." diye konuştu.

Özgür Özel'e ziyaretinde CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, miletvekilleri Bekir Başevirgen, Orhan Sarıbal, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Erden ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile partililer eşlik etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Diego Cenk Tosun Ersun Yanal Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da zirai dondan zarar gören bağları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:33:42. #1.16#
title