CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da polislerle bir araya geldi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da polislerle bir araya geldi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da polislerle bir araya geldi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, polislerin özlük haklarına ilişkin sorunların, Meclis'te görüşülmesini ve mutabakatla çözüme kavuşturulmasını istediklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, polislerin özlük haklarına ilişkin sorunların, Meclis'te görüşülmesini ve mutabakatla çözüme kavuşturulmasını istediklerini bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla dün Manisa'da Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve polislerle görüşen Özel, daha sonra Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Salihli Şubesi Başkanı Macit Özdemir ile bir araya geldi.

Burada hayır yemeğine de katılan Özel, yaptığı konuşmada, şehit polislere rahmet dileyerek, "Polislerimizin emeklisine de çalışanına da minnet duyuyoruz. Polis, Türkiye'de en çok söz verilen, en çok kıymet verildiği söylenen, ama verilen sözlerin hiç tutulmadığı bir görev alanı, bir meslek grubu. Maç olur polis çalışır, darbe girişimi olur polis çalışır, miting olur polis çalışır, sokağa çıkmak yasak olur yine polis çalışır." dedi.

Polislerin emekli olduktan sonra maaşlarında düşüş yaşandığını belirten Özel, "Polisimizin sesinin duyulması lazım. Meclis'teki tüm siyasi partilere çağrımızdır, polislerimizin hatırına, Polis Haftası vesilesiyle önümüzdeki günlerde Meclis'te özel bir oturum yapalım, bu sorunları konuşalım. 5 maddelik bir kanunu, mutabakatla Meclis'ten çıkaralım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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