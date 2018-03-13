CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kumpas yasasını güneş doğmadan gece karanlığında kotarmayı tercih ettiler. Milletten kaçamayacaklar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler" dedi.

CHP milletvekilleri, AK Parti ile MHP'nin seçim ittifakına olanak sağlayan düzenlemeyi içeren yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürerken basın açıklaması yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Gece yarısı saat 2'yi 20 geçiyor. Meclis'teyiz ve bu akşam tarihi bir olaya, demokrasi tarihimiz açısından tarihi bir utanca daha tanıklık ediyoruz. Kamuoyunda ittifak yasası olarak bilinen yasa teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Hafta boyunca bu görüşmeleri yapacaklarını ve bu yüzden pazartesi günü başlayacaklarını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Bugün Meclis'e geldiler, Meclis'i yöneten AKP'li Meclis Başkanvekili dahil bütün milletvekilleri AKP ile MHP'nin gizli bir anlaşma yaptıklarını, gece yarısı öğrendiler. İki parti yarın yapacaklarını duyurdukları grup toplantısını iptal ettiler, seçim güvenliğini tehdit eden maddeleri içeren kumpas yasasını hep birlikte geçirmeye karar verdiklerini bildirdiler. Bu durumu AKP'li milletvekillerinin şaşkınlıklarından öğrendik" şeklinde konuştu.

"Gece karanlığında kotarmayı tercih ettiler"

AK Parti ve MHP'li vekillerin teklifin çalışmalarını güneş doğmadan bitirme kararı aldıklarını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü bu görüşmelerinin yapılmasıyla televizyon yayınının olmadığı bir günü tercih etmişlerdi. Bu gece meclis, planlandığı gibi gece yarısı kapansa, yarın televizyon yayınıyla açılacaktı. Onlar bir daha güneş doğmadan bu işi bu gece karanlığında kotarmayı tercih ettiler. Zaten Türkiye'yi birlikte sürükledikleri karanlıkta, birbirlerine tutunup, ittifak şarkıları söyleyerek baraj korkularını yenmeye çalışanlar, seçimi güvensiz hale getirmeyle ilgili yasa teklifini hazırlayanlar, milli iradeye bu kumpası kuranlar, milli irade hırsızları, siyasi yankesiciler, gecenin karanlığından yararlanarak yarın insanlar uyandığında, güneş doğduğunda, bir oldubitti yaparak bu ittifak yasasını kamuoyundan kaçırmak istiyorlar. Milletin vekillerinden, milletten kaçırılmaya çalışılıyor bu yasa. Milletten kaçamayacaklar. Bu yaptıklarının hesabı sandıkta sorulacak."

"Kaldırmadıkları barajın altında kalan siyasi partileri, siyaset tarihimiz görmüştür. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler"

Özel, "gece yarısı baskını" olarak nitelindirdiği görüşmelerde sabaha kadar didineceklerini belirterek, "CHP olarak bütün siyasi faaliyetlerimizi ortadan ikiye bölmüş durumdayız. Bundan bir tanesi seçim güvenliği, bununla ilgili yapacağımız çalışmalar. Diğer yarısı da diğer çalışmalarımız. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar hileye, desiseye, kumpasa başvursunlar, bu milletten kaçırdıkları yasa karşısında milletten, milletin hesap sormasından kurtulamayacaklar. Siyasi tarih kendi kazdıkları kuyuya düşen bu tip siyasi yankesicilerin cezalandırıldığı onlarca örnekle doludur. Kaldırmadıkları barajın altında kalan siyasi partileri, siyaset tarihimiz görmüştür. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Biz tüm milletvekillerimizle, gece yarısı baskınına karşı sabaha karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, onları halkımıza, milletimize, seçmenlere şikayet ediyoruz. Sizin oylarınızı çalmak üzere yapılan tasarlamalar için akıl almaz taktikler bulanlar bu gecenin karanlığında bu karanlık yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Güneş bizimle birlikte doğacak, bu karanlığı yaratanlardan günü geldiğinde önce seçmenlerimiz sonra hukuk hesabını soracaktır. Bu demokrasi hırsızlığına, bu siyasi yankesiciliğe karşı halkımızı uyarıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA