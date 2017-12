CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İnsan hakları açısından, masumiyet karinesi açısından düzenlemeye CHP olarak karşıyız"



MANİSA - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan kişilere getirilmesi planlanan tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, "Belki 10 gün sonra suçsuzluğu ispatlanacak, salıverilecek bir kişiyi o tulum içindeki fotoğrafının ömür boyunca yüzüne vurulmasını sağlayacaktır. İnsan hakları açısından, masumiyet karinesi açısından düzenlemeye CHP olarak karşıyız" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı olağan kongresi başladı. Henüz oylamaların tamamlanmadığı kongrede mevcut başkan Halil Tokul ve başkan adayı Semih Balaban'ın listeleri yarışacak. Partisinin il kongresine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak taşeron işçilerin kadro düzenlemesiyle ilgili konuşan Özel, "Bugün sabah güne bir kanun hükmünde kararname ile uyandık. 7 Haziran'da taşerona kadro dedik, 1 Kasım'da taşerona kadro dedik. Biz dedikten sonra beklenti yükseldikten sonra herkes taşerona kadro sözü verdi. 1 Kasım öncesi Davutoğlu da verdi. O günden bugüne onlar oyaladılar biz bastırdık. Biz istedik ki 1 milyon kişi kadro alsın. KİT ayrılmasın, belediye iktisadı teşekkülü ayrılmasın, geçici mevsimlik işçi, orman işçisi, sağlık çalışanları ayrılmasın istedik ve 3 sendika tarihinde ilk defa aynı metnin altına imza attı. Ama bu imzalara rağmen mecliste bu görüşmelere bu 3 konfederasyonu çağırmadılar. Taşeron işçinin temsilcisini çağırmadılar. Dün akşam kapsamı dar, OHAL KHK'sı olduğu için yargı yolu kapalı. Özellikle de sınavla taşeronu getirdiler. Bu taşeron bugün devlette çalışıyor. Yıllardır çalışıyor. İşini yapıyor. Kötü yapmıyor. Kötü yapıyorsa sözleşmesini yenilemiyorsun. Kadro vereceksin sınav. Yazılı ya da sözlü sınav. Bu şu demek; biz bugüne kadar taşerona kadro dedik, bu sabah KHK'yla AKP yandaşa kadro kararı aldı" dedi.

"Masumiyet karinesi açısından düzenlemeye karşıyız"

Son yayınlanan KHK'yla yürürlüğe giren ve başta 15 Temmuz darbe girişimine karışarak tutuklu yargılanan kişilere yönelik getirilen tek tip kıyafet yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bu KHK sadece bunu mu yaptı? Bir çok iş daha yaptı. Tek tip kıyafet getirdi. Mahkuma falan değil. Mahkemeye gidene. Mahkemeye çıkıyorsa bir kişi suçlu olduğu belli değil. Masumiyet karinesi var. Yargılama devam ederken kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu bilemezsin. Mahkemeye çıkan herkese o bilmem ne renkli kıyafeti, tulumu giydirmek devletin gücünü gösterme değildir. Elbette darbeciye elinle sen vermişsin dikkat etseydin zaten o konuda yönetmelik var. Darbecinin önünde 'kahraman' yazdırma. ve ya elin darbecisini mağdur ailelerin önünde fönlü saçlarla, pahalı kıyafetlerle caka sattırma. Ama bugün yapılan uygulama herkesin peşinen suçlu kabul edip. Belki 10 gün sonra suçsuzluğu ispatlanacak, salıverilecek bir kişiyi o tulum içindeki fotoğrafının ömür boyunca yüzüne vurulmasını sağlayacaktır. İnsan hakları açısından, masumiyet karinesi açısından düzenlemeye CHP olarak karşıyız" ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir düzenleme daha yaptılar ki bu düzenlemeyi vicdanların kabul etmesi mümkün değil. Geleceğe yönelik de büyük riskler barındırıyor. KHK'daki madde şu; '15 Temmuz darbesi sırasında ve sonrasında, darbeyi bastırmak ya da terör olaylarını engellemek üzere yetkili olmadıkları halde güç, silah ve şiddet kullanan ve kanuna aykırı davranan siviller asla davranışlarından sorumlu tutulamazlar' 15 Temmuz günü sadece şerefsiz bir FETÖ'cünün talimatıyla nereye gittiğini bilmeden, sokağa sürülmüş o 3 günlük askerler vardı ya; o askerleri kayışla dövenler, köprüden atanlar, boğazını kesenler, hani demiştik ya 'Boğazı kesilen askerin anası da sizden adalet bekler' işte o zavallı suçsuz, darbenin 'D'sini bilmeyen mağdur askerin canına kıyan ve ya ona şiddet uygulayan ve ya yarın 'Bu bir terör olayıdır. Ben engelliyorum' diye eline aldığı bir şeyle saldıranlara cezasızlık getiriliyor. Darbecilerin 15'inde ilan edemedikleri sıkı yönetimi OHAL adı altında ilan ettiler. İşte o OHAL sivil darbe dönemini yaşıyoruz. 1 milyon mağduruyla, 100 binlerce işinden oluşla, hapishanelerde kimden neden emir aldığını bilmeden masum sivil askerlerle ve önüne gelenin iftira atması sonucunda kurunun yanında yaş da yanması, at iziyle it izinin bir birine karıştığı bir zeminde 20 Temmuz darbesi her darbecinin yaptığını yapıyor. 'İş ve işlemlerden sorumlu tutulmaz' diyor. Kendi paramiliter güçleriyle yarın her hangi bir olayda Gezi olayları gibi doğal kimsenin elinde bir şeyin olmadığı sadece demokratik bir protestoda vandalları üzerimize salıp 'Ceza almayacaksınız bunu bilin' demek için, her hangi bir protestoya karşı saldıran kendini bilmem ne ocaklarına kolaylıkla imkan vermek için çok ağır altında kendilerinin de kalacağı Türkiye'ye büyük bedeller ödetebilecek bir hukuksuzluğa bulaşmış durumdalar. Bu paramiliter güçlerin önünü açabilecek demokrasiyi katledebilecek, Türkiye'deki yeniden faili meçhul cinayetleri, beyaz torosları, işkenceleri tekrar hayata getirebilecek bu büyük faşizme karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye kamuoyunu direnmeye davet ediyoruz"

CHP Manisa İl Kongresine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ve Mazlum Nurlu, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve çok sayıda partili katıldı.