CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "İdama Karşı Olan Bir Partiyiz"

- "(Kurultay)Kurultay ile ilgili süreç bugün 17.30 itibariyle imzaların teslim edilmesiyle son buluyor. Ondan sonra Genel Merkezimiz bu konuda en kısa zamanda, en doğru bilgilendirmeyi yapacak"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz evrensel hukuk normlarına ve bütün evrensel değerlendirmelerin sonuncunda Türkiye'nin vardığı ve Anayasa'sına koyduğu bir noktadayız. İdam hem ıslah açısından hem uygulandığı ülkeler, uygulandığı alanlardaki suç oranını düşürmemesi açısından hem de verilen cezanın hatalı verildiğinde cezadan dönülemeyen ceza türü olması bakımından hem pozitif hukuk normları idam cezasının karşısında olan bir partiyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Erdoğan'ın açıkladığı 1090 günlük programa değinerek, "3 haftayı bulan ve 100 günlük bir icraat programıyla karşı karşıyayız. İcraat programında ilk 100 günde işçi, çiftçi, memur, 3600 ek gösterge, 3 bin 600 gösterge bekleyen din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere, polis memurlarına verilmiş sözler, kendileri söz vermeseler de başta infaz koruma memurları ve pek çok memurun 3 bin 600 ek gösterge, seçimin en önemli vaatlerinden bir tanesi ilken, bu çalışma, icraat programında yok. Bir icraat programı var, 400 büyük projeyle karşıya geçiyorlar. Arkada Bakanlar, önde Cumhurbaşkanı oturuyor. Bütün bakanlıklar adına 400 proje açıklıyor" ifadelerini kullandı.

100 günlük icraatların başında 'geçiş sürecinin temel aşamalarının tamamlanması', '2019-2023 stratejik planının hazırlanması' olduğunu belirten Özel, "Stratejik Planı bakanlıklar toplarsın, bütün haline getirirsin, onu açıklarsın. Sadece bundan 44 tane madde üretmişler. Milgem projesinin üçüncü gemisi, Burgazada teslim edilecek. Ama bunu bile Milli Savunma bakanlığı projesi olarak saymış, bir de Savunma Sanayi Müsteşarlığı projesinde saymış. Engelliler veri tabanı oluşturacaklarmış. 1997 yılında 571 sayılı KHK'da yazıyor. yeni programında Manisa Şehir Hastanesi'ni açmak var. AK Parti'nin 2017 yılında ilan ettiği programında vardı, 2018 yılında projesinde vardı, şimdi bir madde olarak Yeni Hükümet İcra Planı içinde yer almış. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması var. Şubat 2017'de Meclise geldi. Bütün partiler olumlu katkı verdi, sıra sayısını aldı, Genel Kurulu bekliyor, şimdi bunu proje olarak yazabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Rahip Bronson konusunda iki bakana yapılan mütekabiliyet gerektiğini Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiğini söyleyen Özel, "Mütekabiliyetin gereğidir. Bu tutukluğu, şaşkınlığı, gecikmişliği, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ilk dakika söylediğini günler sonra yapmayı gerçekten anlamış değiliz. Biz ülkenin çıkarlarını birlikte savunmayı istiyoruz. Ama hukuku mu savunacağız, Cumhurbaşkanı'nın tutarsızlıklarını mı hep beraber hazmedip, ağzımızı kapatacağız. Rahip Bronson meselsinde 'bizde yargı bağımsız' diyeceksiniz, sonra 'al papazı, ver papazı'diyeceksiniz. yarın başka meselede 'yargı bağımsızdır' dediğinizde kim inanacak" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'in CHP'nin iç meseleleri ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunduğunu hatırlatan özel, "Aslında bilinç altında Cumhuriyet Halk Partisinin kongresini konuşuyor ama kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresini, o kongrede hazırlanacak MKYK listelerini ve orada tercih sebebi olmayacağı, gözden düştüğü bir görev almayacağı söylentilerine karşı kendisi Metiner'e tepki göstermektedir. Mustafa Kemal Tekalifi Milliye Kanunu çıkardı, CHP bundan çok uzak. O kanuna göre de, millet çarığını, çorabını, çömleğini kanunda ön görülen miktarda ve hatta daha fazlasını orduya verdi. Bir kere çıktı. Üçer aylık dönemlerde Başkomutanlık yetkisi uzatıldı. Millet gereğini yaptı, ordusuna sahip çıktı, milli mücadeleyi kazandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki çağrısına inanamayan kişiler olduğunu ifade eden Özel, üç ay içinde dövizini bozduranların zararı uğradığını ifade etti.

İdam cezasına CHP'nin bakışına ilişkin soruya Özel, "200 imzalı bir teklif gelirse Meclis'te ciddiyetle tartışılacaktır. Biz evrensel hukuk normlarına ve bütün evrensel değerlendirmelerin sonuncunda Türkiye'nin vardığı ve Anayasa'sına koyduğu bir noktadayız. İdam hem ıslah açısından hem uygulandığı ülkeler, uygulandığı alanlardaki suç oranını düşürmemesi açısından hem de verilen cezanın hatalı verildiğinde cezadan dönülemeyen ceza türü olması bakımından hem pozitif hukuk normları idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. mesele kime idam cezası verilmesi tartışmasından uzaktır. İdamdan kurtulmak gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır" dedi.

Kurultay çalışmalarına ilişkin soruya Özel, "Kurultay ile ilgili süreç bugün 17.30 itibariyle imzaların teslim edilmesiyle son buluyor. Ondan sonra Genel Merkezimiz bu konuda en kısa zamanda, en doğru bilgilendirmeyi yapacak" cevabını verdi.

CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özeli, kendisi için 30 günlük yoğun bakım tedavisinin planlandığını ve Bircan'ın durumunda her geçen gün iyileşmeler olduğunu ifade etti.