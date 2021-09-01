CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay Erzin'de partililerle buluştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'ın Erzin ilçesinde partililerle buluştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'ın Erzin ilçesinde partililerle buluştu.

Özel, bir restorandaki akşam yemeğinde partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.

Hatay'ın sorunlarının Mecliste konuşulduğunu aktaran Özel, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel şunları kaydetti:

"Seçimin ertesi günü partide birbirimizi yemeyeceksek yarın sabah herkes yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkacak. Genci yaşlısı seçime kadar başka bir gündemimiz yok. Bu seçimi tek başına ne Kemal Kılıçdaroğlu kazabilir ne Meral Akşener. Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş. Ne Lütfü Savaş ne Özgür Özel ne de herhangi birisi. Bu seçimi kazanırsa siz kazanırsınız. Buna inanıyorsanız beni değil ayağa kalkın kendinizi alkışlayın."

Özel daha sonra partililerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli