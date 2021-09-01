CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özel, Erzin Belediyesini ziyaret ederek partisinin ilçe başkanlığında partililerle buluştu.

Daha sonra Dörtyol ilçesinde bir parkta partililere hitap eden Özel, herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmaları tavsiyesinde bulundu.

Aşının, salgına karşı önemini anlatan Özel, "Sözümüze değer veren herkese söylüyorum, eczacı olarak da söylüyorum, aşıyı bulan yaptırsın. Birincisini oldun, ikincisinin gününü değiştirmeyin, üçüncüsünü diyorlarsa sakın gecikmeyin. Bu işten başka kurtuluş yok. Geçen ağustos aşı yoktu 540 kişi öldü, bu ağustos 3 bin 500 kişi öldü. Aşısızlar ölüyor bir de. Aşı bulunmasaymış soyumuz kırılacaktı. Allah'tan iki Türk buldu, Türkiye'ye öncelik verdiler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özel, Payas ilçesinde esnafı da ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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