CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Özel, tadilatı tamamlanan CHP İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Özel, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

TRT'de yayımlanan Gönül Dağı dizi setine geçen Özel, ikinci yönetmen Aslı Kahraman'dan çekimler hakkında bilgi aldı.

Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi'ni de gezen Özel'e, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Recep Taşel ile partililer eşlik etti.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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