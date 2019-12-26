CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması

26.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:38

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Gerekirse 2020'de sandığı ortaya koyarız, İstanbul'da kanalla ilgili referandumu yaparız. Oyları İstanbullu atar, bu kararı onlar verir." dedi.

Özgür Özel, partisinin Manisa il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekilliği olarak TBMM'ye Kanal İstanbul Projesi'nin geçeceği bölgede 2011'den bu yana olan mülkiyet değişikliklerinin araştırılmasıyla ilgili komisyon kurulmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, bölgedeki pek çok arsanın Orta Doğulu iş insanları tarafından toplandığını öne sürdü.

Özel, kurulacak komisyonla Kanal İstanbul'un yapılmasından esas fayda görecek kişileri tespit etmek istediklerini dile getirerek, "Çünkü bu projeden İstanbullular fayda görmeyecek ama bundan fayda görecekler 9-10 yıl önce arsaları ve tarlaları toplamaya başlamışlar. Bu bilgileri kimler kimlere sızdırdı, bu projede kimler kimlerle beraber, bunu görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kanal İstanbul'a yaklaşımını eleştiren Özel, "2011 yılında bu proje ortaya çıktığında sayın Devlet Bahçeli, 'Bu İstanbul için bir proje değil, rant ve talanı sürdürme projesidir' demişti ama bugün geldiğimiz noktada projenin kent için faydalı bir proje olduğunu söylüyor. Bu tarihi savrulmayı ve tarihi U dönüşünü bir kenara not ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, Kanal İstanbul'un geçeceği arazilerdeki tapu değişiklikleriyle ilgili bazı tespitlerinin olduğunu belirterek, "Katar Emiri'nin annesinin 40 dönüm arsasını, Suudi iş adamının 9,5 dönümlük arazisini ve bir Kuveyt vatandaşının 53 dönümlük arazisini şimdiden tespit ettik. Ne kadar mal mülk, tapu ve arsa değişimi varsa bunların hepsinin Meclis eliyle araştırılması gerekmektedir." dedi.

Kanal İstanbul'un açılmasıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin de tartışmalı hale geleceğini, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki kazanımlarının yok olacağını savunan Özel, "Gerekirse 2020'de sandığı ortaya koyarız, İstanbul'da kanalla ilgili referandumu yaparız. Siz de anlatırsınız, biz de anlatırız, bilim adamları da anlatır, Katarlı yandaşlarınız da bir kenarda oturup ağlaşır. Oyları İstanbullu atar, bu kararı onlar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ile imzalanan mutabakat

Özgür Özel, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilk desteği veren parti olduklarını, anlaşmanın Meclis'e geldiği gün gereken desteği verip, Meclis'ten geçirdiklerini anlattı. CHP Grup Başkanvekili Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlaşmayı desteklerken bir de uyardık. 'Bu anlaşmanın arkasından bir de askeri anlaşma çıkarmayasınız, Mehmetçiği Libya bataklığına sokmayasınız' dedik. O gün sustular, daha sonra Libya ile bir askeri anlaşma getirdiler karşımıza, izleri belliydi hemen karşı çıktık. Bütün muhalefetle birlikte Mehmetçiğin Libya'da bir serüvene yollanmasına itiraz ettik."

Özel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'de canlı yayına katılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusuna ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara da tepki gösterdi.

Kaynak: AA