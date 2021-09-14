CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den gündem değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminde olduğunu söyledi.

Özel, "Gündem şu; Türkiye hakkında ihlal prosedürünü başlatmak. Neyi ihlal etmişiz? AİHM'den kaynaklı yükümlülüklerimizi ihlal. Ne yapmışız? Mahkemenin beraat ve tahliye kararını uygulamama suçu. Avrupa Konseyi'nin iki kırmızı çizgisi var. Biri yapılan seçimlerin gözlemlenmesine izin vermemek, ikincisi mahkeme kararlarının uygulanmaması" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, AİHM'e rağmen bu kararda direnilirse neler olacağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a eleştiri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Diyarbakır programı üzerinden eleştiride bulunan Özel, "Onun yeri siyaset sahnesi değildir. Ne işi vardır? Diyarbakır'a gitmiş, kanaat önderlerini toplamış" dedi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıya işaret eden Özel, "Geçtiğimiz günlerde 3 şehidimiz oldu. Şehitlerimizi kim vurdu? Sırtı sıvazlanan cihatçılar. Bir gazetenin deyimiyle gizemli bir örgüt varmış, bu örgütün vurduğu söyleniyor. Buna bir açıklık getirin" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerini de eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu siyasi geleneğin darbelerle teknik değil organik ilişkisi Türk siyasi tarihi açısından son derece berrak bir tabloymuş' diyor. 27 Mayıs'tan sonra idamlara karşı çıkan İnönü'nün tavrı yeterince berrak değil miydi? Talat Aydemir cuntasının tasfiye edilmesi noktasındaki CHP'nin tavrı yeterince berrak değil mi? 12 Mart'ta cuntaya en sert tepkiyi gösteren Karaoğlan'ın 12 Mart'a karşı direnişi yeterince berrak değil mi? 12 Eylül'de il binalarımıza el konuldu, genel başkanımız hapis yattı, siyasetçilerimizin, il başkanlarımızın hapis yattığı süreçteki CHP'nin tavrı berrak değil mi?"