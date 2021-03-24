CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Ardahan İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep birlikte Türkiye'ye güneşi, baharı getireceklerini, demokrasinin, ifade özgürlüğünün daha iyiye gittiği bir Türkiye'nin olacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep birlikte Türkiye'ye güneşi, baharı getireceklerini, demokrasinin, ifade özgürlüğünün daha iyiye gittiği bir Türkiye'nin olacağını söyledi.

Özel, partisinin Ardahan İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

CHP'nin baba evinden bütün partililere seslendiğini belirten Özel, hep birlikte daha güzel günlerin yaşanması için çalışacaklarını dile getirdi.

Özel, kendi iktidarları döneminde esnaf, memur, çiftçi, emekli, gençler ve kadınlar için her şeyin daha iyi olacağını ifade etti.

Türkiye'ye baharı getireceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Hep birlikte her şey daha güzel olacak. Biz bunu İstanbul'da söyledik başardık. Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Ardahan'da başardık. Hep birlikte Türkiye'ye güneşi, baharı getireceğiz. Demokrasinin, ifade özgürlüğünün daha iyiye gittiği bir Türkiye olacak. İnsanların seçtiği belediye başkanlarının yerine kayyumların atanmadığı, milletvekilliklerin düşürülmediği, verilen sözlerin tutulduğu. Hep birlikte bunu başaracağız."

CHP iktidarında kazananın Türkiye olacağını ifade eden Özel, "Bu ülkeye hem varlığı hem dirliği getireceğiz. Ardahan, Kars buralar kozmopolit yerler. Buraları bu yönüyle bir zenginlik olarak görmek lazım. Toplumdaki farklılıkları kavga ve gerginlik ortamından çıkarıp kardeşlik ortamına taşımak lazım. Bu mozaik bir zenginlik, bu zenginliği güce dönüştürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Özel, daha sonra beraberindekilerle Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh