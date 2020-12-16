CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

16.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:06
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı yaptı. Özel, çiftçinin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyerek, çiftçilerin en doğrusunu değerlendireceklerini belirtti. Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak. Çiftçiler pandemi koşullarına rağmen Meclis Dikmen kapısından gelmek istediler açıklama yapmalarına izin verilmedi. İğneden ipliğe her şeye yapılandırma geldi" diye konuştu.

Özel, Covid-19'un meslek hastalığı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:08:42. #1.15#
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