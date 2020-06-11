CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geçmiş dönem Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk o Yassıada yargılamalarının en genç avukatı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
11.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:29

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geçmiş dönem Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk o Yassıada yargılamalarının en genç avukatı. O günü yaşamış birinin koluna girip o yolda yürüsen başka bir şey. Burada her partinin imzası eksik. Demokrat Parti Genel Başkanı şu anda meclis'te. Partisinin Genel başkanı ve bakanları asılmış" dedi.

Yassıada idamlarını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi getirdiklerini belirten Özel, "Bütün siyasi idamlar kaldırılmalı. Bu patilerin her birinin mağduriyeti var. Geçmişindeki mücadele arkadaşlarından idam edilmişler var. Meclis Başkanı kanun teklifi verir mi, verir. MHP ve AK Parti'nin Grup başkanvekilleri. Bir iş yapacaksın, tarihle hesaplaşacaksın, idam kararını ortadan kaldıracaksın. Sen Cumhur ittifakını Meclis Başkanı mısın? Geçmiş dönem Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk o Yassıada yargılamalarının en genç avukatı. O günü yaşamış birinin koluna girip o yolda yürüsen başka bir şey. Burada her partinin imzası eksik. Demokrat parti Genel Başkanı şu anda Meclis'te. Partisinin Genel Başkanı ve Bakanları asılmış" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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