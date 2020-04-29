CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve test yapma kriterini çok daha farklı hatta rastgele örnekler...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
29.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:06

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve test yapma kriterini çok daha farklı hatta rastgele örnekler almayı, risk grubunda olabilecek tüm huzurevlerine gidip test yapma gibi, madencilere test yapma gibi konular düşünülmeli. Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, korona virüsüne ilişkin rakamların açıklandığında ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını söyleyerek, "Önümüzdeki bir ay içinde hayatın normalleşmesine, bu salgından kurtulmayı ümit ediyoruz. Burada her gün yüze yakın vatandaşımızın hayatının kaybettiği gerçeğini ve 3 bin sayısını aşacağımızı unutmaksızın, hayatını kaybeden 3 bin kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu rakamın mümkün olan en alt düzeyde kalmasını ümit ediyoruz. Bu süreçte mücadelelerini kahramanca sürdüren bütün sağlık emekçilerine saygıyla selamlıyor, onların içinde hayatını kaybedenler için tüm meslektaşlarına, ailelerine bir kez daha üzüntülerimizi iletiyoruz" dedi.

Özel, hastalığın yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş gibi bir algının herkesin felaketi olabileceği uyarısını yaparak, "Hastalık ilk günkü kadar bulaşıcı, öldürücü, sinsi. Burada fark eden tek şey, toplumdaki bilincin artması ve kimi yerde karantina, kimi yerde kısıtlama kurallarına uyulması, sosyal mesafenin mümkün olduğu kadar korunması sayesinde artık bulaşma hızında sabitlenme, düşüş söz konusu. Hastalığın güçsüzleştiği veya bizim hastalığa karşı bir galibiyet elde etmekte olduğumuz algısı tehlikeli. Bayburt'ta 27'si huzurevinde 35 kişiye korona pozitif teşhisi kondu" diye konuştu.

Yapılan test sayısının önemine işaret eden Özel, "Türkiye test yapma kriterini değiştirecek mi? Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve test yapma kriterini çok daha farklı hatta rastgele örnekler almayı, risk grubunda olabilecek tüm huzurevlerine gidip test yapma gibi, madencilere test yapma gibi konular düşünülmeli. Test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini, meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz. Biz ne kadar çok test yapabiliyorsak, o kapasiteyi tam kullanmayı, önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi beklenen meslek grupları, bütün berberlere test yapmayı, aşamalı olarak açılacak bütün kafeterya çalışanlarını test yapmayı düşünmeliyiz. Virüsün bulunma tehlikesi nerede varsa, kimde olursa yeniden bulaşabilir, o kişilere, lokasyonlara test yapmayı sürdürmeliyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Haber
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Haber
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Haber
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' iddialarına yanıt verdi
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" iddialarına yanıt verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Falcao Podolski Arda Turan Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020. #1.15#
title