CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İdlib konusunda diplomatik adımlar atılmalıdır.

12.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:43
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

(CHP) Grup Başkanvekili , " konusunda diplomatik adımlar atılmalıdır. 'nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, İdlib konusunda diplomatik adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.


FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, "İtirafçılar ortada. Sayın Bahçeli, herkes aklını başına alsın düşünsün. Kılıçdaroğlu'na idam düşmeseydi, yine Hamzakoy düşerdi. Sayın Genel Başkanımız zindanı boylardı. Bu darbe Atatürkçüleri, aydınlanmacıları, bilim savunucularından hesap alırdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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