CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hodri meydan, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz." dedi.

Özel, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Bunlar kalkıp da kabinemizin Milli Savunma Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza..." sözlerini eleştirdi.

Erdoğan ve bakanların bütçe görüşmelerinde parlamentoyu işlevsiz kılmaya çalışmasına rağmen parlamentonun ilgi odağı olduğunu savunan Özel, "CHP'nin yaptığı muhalefetten son derece rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Senden korkmuyoruz, senin tavrından dolayı bir adım da geride durmuyoruz." diye konuştu.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya değinen Özel, "Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından 1 saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı. Sanatçılar apar topar sorgulandı. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, susturamadıklarına, sindiremediklerine karşı yargıyı harekete geçirmeye çalıştığını iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hodri meydan. Halep oradaysa arşın burada. Söylediklerimizin hangisinde hakaret var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur. Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Neden rahatsız oldun? Biz dedik ki Hulusi Akar, silah arkadaşlarının yanına gitmedi. O da 'gittim' dedi. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi 'Görev yerin bizim hapishaneydi. Bir tek oraya geldin, diğer 5'ine gitmedin.' dedi. Hulusi Akar, ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor. Atatürk'e 'firavun' diyen Nevzat Pakdil'i, yaptığı açılışa davet etmiş, sarıla sarıla doyamadı."

Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün İnönü'nün Anıtkabir'de anması var. Hepimiz oradayız, Cumhurbaşkanı orada yok. İkinci Cumhurbaşkanı'nın, Lozan'ın kahramanının, Atatürk'ün en yakın silah arkadaşının ve Türkiye'yi çok partili rejime getiren Cumhurbaşkanının mezarının başında Cumhurbaşkanı yok, yardımcısı yok. Mali işlerden sorumlu birini yollarmışlar oraya, İnönü'nün kabrinde Cumhurbaşkanlığını temsil ediyor. Olmaz olsun böyle rejim. Olmaz olsun, yazıklar olsun böyle rejime. Yazıklar olsun rejiminize, sisteminize, hepinize. Bunların hesapları teker teker sorulur." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile girdiği diyalog nedeniyle, Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "önce tazminat, sonra ceza" sözlerini hatırlatan Özel, "Hodri meydan. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz. Biz korkarsak senin karşında, Türkiye diz çöker. Biz de ayaktayız, Türkiye de ayakta. Sana meydan okuyoruz." dedi.

Kaynak: AA