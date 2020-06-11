CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu "(Yassıada Kanun Teklifi) Burada her partinin imzası eksik. Demokrat Parti Genel Başkanı şu anda Meclis'te.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu

"(Yassıada Kanun Teklifi) Burada her partinin imzası eksik. Demokrat Parti Genel Başkanı şu anda Meclis'te. Partisinin Genel başkanı ve bakanları asılmış"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geçmiş dönem Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk o Yassıada yargılamalarının en genç avukatı. O günü yaşamış birinin koluna girip o yolda yürüsen başka bir şey. Burada her partinin imzası eksik. Demokrat Parti Genel Başkanı şu anda meclis'te. Partisinin Genel başkanı ve bakanları asılmış" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndan bahsederek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bekçilerin sokaklarında, mahallelerinde görev yaptığı bir ülke. Vatandaşlarımız bekçiyi sever. Orhan Kemal'in Murtezası'nı okurken, filmini izlerken gülümseyerek, bazı abartılı tavırlarını ama aşırı dürüstlüğünü ve kimseyi birbirinden ayırmayan, kendi ailesine karşı bile son derece tavizsiz tutumuyla sever. Orhan Kemal'in bekçisi olun, bu ülkenin betçisi olun" ifadelerini kullandı.

Milletvekilli dokunulmazlıklarına ilişkin olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un söylediklerini hatırlatan Özel, "Enis Berberoğlu seçiliyor, Meclis'e geliyor ama yargılama devam ediyor. Neredeyse asacaklardı. Müebbetle yargıladılar. 5 yılı ittir kaktır verdiler. Anayasa ayaklar altına almış bir Anayasa tarihi Profesörü" şeklinde konuştu.

Yassıada idamlarını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi getirdiklerini belirten Özel, "Bütün siyasi idamlar kaldırılmalı. Bu patilerin her birinin mağduriyeti var. Geçmişindeki mücadele arkadaşlarından idam edilmişler var. Meclis Başkanı kanun teklifi verir mi, verir. MHP ve AK Parti'nin Grup başkanvekilleri. Bir iş yapacaksın, tarihle hesaplaşacaksın, idam kararını ortadan kaldıracaksın. Sen Cumhur ittifakını Meclis Başkanı mısın? Geçmiş dönem Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk o Yassıada yargılamalarının en genç avukatı. O günü yaşamış birinin koluna girip o yolda yürüsen başka bir şey. Burada her partinin imzası eksik. Demokrat parti Genel Başkanı şu anda Meclis'te. Partisinin Genel Başkanı ve Bakanları asılmış" dedi.

Kaynak: İHA